Paula Fernandes sofre acidente e capota carro em SP na véspera de seu aniversário

surpreendeu seus fãs nas redes sociais ao revelar ter sofrido um grave acidente de carro no último sábado (27). A sertaneja saía de São Paulo para o interior, ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello, quando o carro em que estavam capotou na rodovia Castello Branco.

Em um longo relato no Instagram, ela disse que retornava para casa e foi atingida por um carro desgovernado. Com a batida, ela perdeu o controle do carro e capotou algumas vezes antes de parar com o impacto com o asfalto:

“Eu ainda não sei bem como eu tô. Eu só sei que eu tô viva e sei que ontem eu renasci”, começou a artista. “Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que achei que seria o nosso fim. (…) Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava… E ele estava bem!”

“Tenho muitas coisas para dizer nesta mensagem. Eu ainda estou em choque, a cena se repete como filme, sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite. Mas a coisa mais importante de todas neste momento é que nós renascemos. Somos gratos por termos sobrevivido a esse acidente”, continuou Paula.

Religiosa, ela ainda disse que está viva por causa de Deus: “O carro se acabou por fora, mas nos protegeu como um cofre, evitando o pior, e o cinto de segurança, que pode salvar a vida de muita gente, como salvou a nossa”, alertou.

“Nós estamos bem. Assustados, mas bem. Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões.”

A cantora ainda lembrou os seus seguidores de que completa 38 anos neste domingo (28).

“Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço e, neste dia de tantos sentimentos e emoçoes misturadas, eu só quero agradecer”, disse.

“Obrigada, Deus, por ter nos dado essa chance de ficarmos mais um tempo aqui na Terra.” Por fim, ela ainda refletiu sobre a finitude da vida e recebeu o apoio dos fãs nos comentários da publicação, que mostra o carro destruído. Confira:

https://www.instagram.com/p/Ch0C6RHuzZf/?igshid=ZDYzZTNjNWY=