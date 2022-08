Novo mandato do Parlamento Jovem começa com festa e maioria de vereadoras mulheres

Preparando e Inserindo a juventude na política com expressiva participação feminina. Assim começou a terceira legislatura do Parlamento Jovem (PJ) na Câmara Municipal. A concorrida sessão de posse aconteceu na última quarta-feira (24) e já como primeiro ato de trabalho a nova turma fez a eleição da Mesa Diretora. Participam do PJ estudantes de 15 a 17 anos representando 16 escolas públicas e privadas da cidade que aceitaram o desafio de tratar de política com os alunos.

Foram eleitos pelas escolas os parlamentares jovens: Ana Clara de Paula, Ana Júlia Figueiredo, Ana Lívia Fonseca, Ketley Pimentel, Bruno Labiapari, Douglas Dias Aguiar, Emanuelle Aguiar, Letícia Rodrigues, Lucas de Souza, Maria Eduarda Corrêa, Maria Eduarda Carvalho, Maria Izabella Campos, Sarah de Araújo, Sofia Ribeiro, Thais Cardoso, Victor dos Santos, Victória Reis, e Sofia Machado Ribeiro.

Depois de empossados os legisladores já trabalharam e elegeram a Mesa Diretora que vai coordenar as sessões que vão acontecer uma vez por mês. Sofia Machado Ribeiro foi eleita a presidente; Maria Eduarda Carvalho ficou com a 1ª vice-presidência e Ana Júlia Figueiredo é a 2ª vice-presidente. Os secretários são Sarah de Araújo e Lucas de Souza.

Para o presidente da Câmara, Pr. Alcides (PP), a posse do PJ foi um “momento sublime”. Ele continuou dizendo que “na realidade, é de uma importância inquestionável para a história desta Casa. Uma feliz iniciativa da Câmara em realizar este trabalho de conscientização e de inserção dos jovens entre 15 e 17 anos na política”.

Outros vereadores que prestigiaram a Sessão Solene se reconheceram naqueles jovens e repassaram suas trajetórias. Um deles foi Junior Sousa (PSD) que reviveu um passado recente. Fui o vereador eleito mais jovem da última eleição e sei como é importante essa inserção no mundo político para mudar a realidade das pessoas”.

As escolas que abriram a possibilidade para seus alunos foram homenageadas por Caio Valace (Podemos). “Quando vejo essa posse passa um filme onde fui coadjuvante. No ensino fundamental eu vivia sob a égide da ditadura militar e os espaços para discussão política eram pequenos. Por isso homenageio os diretores que abriram suas portas para a política”.

Sem esconder a alegria por ver mais vereadoras do que vereadores, Heloísa Frois (Cidadania) destacou que as mulheres são a maior parte do eleitorado do Brasil. “Somos 53% dos eleitores e a maior parte dos vereadores jovens são mulheres, inclusive temos uma presidente mulher. O importante é a representatividade porque somos a maioria do eleitorado e ver tantas mulheres envolvidas é muito importante”, comemorou.

Por fim, Janderson Avelar (MDB) falou que é “importante conhecer desde cedo a importância da política e de parcerias público privadas para as coisas acontecerem”. A partir de agora, até julho de 2023, os jovens vereadores começam o trabalho em projetos e anteprojetos que poderão se transformar em lei como já aconteceu em outras legislaturas do PJ.

Ascom Câmara Municipal de Sete Lagoas