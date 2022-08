Diversão para crianças de todas as idades!

Espetáculo “Num Raio de Lua” em cartaz no Teatro Preqaria.

Crianças de 3 aos 80 anos estão convidadas para o espetáculo “Num Raio de Lua”, da Preqaria Cia de Teatro, dos dias 27 e 28 de Agosto e 3 e 4 de Setembro de 2022, sábados e domingos, as 19 horas, na sede do grupo, o Centro Cultural Nacional – Teatro Preqaria. A peça com direção de João Valadares traz à cena os atores Anna Oliveira, Celeste Galvão, Felipe Gontijo e Nathan Brits.

“Eu conto uma história, você conta a sua e a gente viaja num raio de lua”! Neste divertido espetáculo quatro amigos se encontram para “brincar de ser outro” e viajar num raio de lua, ou seja, para exercitar a sua imaginação. Na aventura criada aos olhos do público um Ecólogo, um Burrinho, um Chinês, um Mexicano, uma Embaixadora, um Governador e duas Agentes Secretas descobrem um grande tesouro, bem melhor que o ouro: o H2C4YZ. Proteger e compartilhar esse tesouro passa a ser a missão dos atores e do público!

O texto da peça se fundamenta no universo da criança que brinca pela necessidade de agir em relação ao mundo dos adultos e não apenas ao universo dos objetos que ela tem acesso. A ideia é dar oportunidade para pensar, refletir, duvidar, agir, discutir, criar e imagina através da atividade lúdica de atuar e brincar de ser outro.

Nessa experiência criativa que combina ficção com realidade, NUM RAIO DE LUA ainda aborda algumas das questões pertinentes como a necessidade de se repensar as tecnologias e o tempo “gasto” online, em detrimento de partilhar as brincadeiras presenciais com outras crianças, onde a oportunidade de viver diferentes emoções, afetos, rupturas, trocas, disputas e cumplicidades, ensina sobre comportamento humano e suas relações, formando os cidadãos.

NUM RAIO DE LUA é ainda um convite para refletir sobre as mudanças climáticas e a importância das arvores na manutenção do clima na terra, controlando as chuvas, evitando erosões e enchentes, abrigando animais, entre tantas outras funções de extrema importância.

Ficha Técnica

Texto: Criação Coletiva

Direção: João Valadares

Elenco: Anna Oliveira, Celeste Galvão, Felipe Gontijo e Nathan Brits.

Cenografia: Rogério Alves

Figurino: Larissa de Souza

Trilha Sonora: Nathan Brits

Iluminação: João Valadares

Criação Gráfica: Felipe Gontijo

Preparação Vocal: Mestre Saúva

Consultoria Musical: Rogério Pardal

Fotografia: Rafaelle Rane

Assistente de Fotografia: Pedro Henrique

Realização: Preqaria Cia de Teatro

Sinopse

“Eu conto uma história, você conta a sua e a gente viaja num raio de lua”! Neste divertido espetáculo quatro amigos se encontram para “brincar de ser outro” e viajar num raio de lua, ou seja, exercitar a sua criatividade e imaginação. Na aventura criada aos olhos do público um Ecólogo, um Burrinho, um Chinês, um Mexicano, uma Embaixadora, um Governador e duas Agentes Secretas descobrem um grande tesouro, bem melhor que o ouro: o H2C4YZ. Proteger e compartilhar esse tesouro passa a ser a missão dos atores e do público!

Serviço

NUM RAIO DE LUA

Datas: 27 e 28 de Agosto e 3 e 4 de Setembro de 2022

Hora: 19 horas

Local: Centro Cultural Nacional – Teatro Preqaria

(Rua Aleixo Lanza, 41, Canaã, Sete Lagoas – MG)

Ingressos: R$40,00 e R$20,00 (Meia)

PIX: preqariateatro@gmail.com

Classificação: Livre

+ Informações: www.preqaria.com.br / (31) 98894-4243 (Diretor)

Com informações da Ascom Preqaria