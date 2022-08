O Mister Mirim MG 2022 é sete-lagoano

Pedro Murse conquistou o título estadual no dia 21, e agora se prepara para o concurso nacional.

O sete-lagoano Pedro Murse Chamon, com apenas 7 anos, trouxe para nossa cidade mais um motivo para seus conterrâneos orgulharem-se. No dia 21 de agosto, em Belo Horizonte, o título de Mister Mirim Minas Gerais 2022. Em entrevista para a nossa reportagem, Pedro contou que sentiu fortes emoções ao ser contemplado com o título estadual. “Na hora que anunciou o nome da minha cidade como o novo Mister Mirim de Minas Gerais, senti um aperto no coração e uma vontade de correr para os braços da mamãe e do papai para comemorar o título. Fiquei muito grato por essa vitória”, lembrou Pedro.

A rotina entre os concursos municipal e estadual foi bem apertada para Pedro que, teve menos de um mês para se preparar, entre ensaios com o preparador e coordenador do Mister Mirim Sete Lagoas, Edson Diniz, a escola e todos os demais compromissos que assumiu ao conquistar o primeiro título. Agora Pedro Murse tem até o princípio do mês de maio de 2023 para se organizar e preparar para buscar o bicampeonato do concurso nacional, que acontecerá em Curitiba, no Paraná.

Durante a entrevista Pedro confessou ser um apaixonado por passarelas e contou ainda que deseja seguir na área da moda como modelo. Além dos desfiles, o jovem Pedro já realiza alguns trabalhos para lojas de Sete Lagoas.

A mãe do Mister Mirim, Angélica Chamon, afirmou que o desejo de participar dos concursos partiu exclusivamente de Pedro. “Eu postei uma foto dele na piscina com uma cauda de tritão, pois ele sempre curtiu esse universo lúdico e fantasioso. Foi quando os organizadores da página do concurso municipal, o convidou para participar e conversando com ele, veio logo a resposta: Mãe, é isso que eu quero”, contou orgulhosa.

Para os garotos que desejam trilhar o mesmo caminho de Pedro, o Mister Mirim Minas Gerais 2022 deixa o seguinte recado: “Nunca desista dos seus sonhos, pois um dia eles vão se realizar”, finalizou o nosso Mister Mirim Minas Gerais 2022.

Da Redação