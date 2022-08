Após o sucesso do show em São Paulo, Rock Beats segue estrada com apresentações em Minas Gerais

Turnê da banda brasiliense visita, neste final de semana, as cidades de Conceição do Rio Verde (26) e Caparaó (27).

Com uma agenda de shows intensa e que irá percorrer até o fim do ano boa parte do Brasil, a banda brasiliense Rock Beats dessa vez se prepara para duas apresentações no estado de Minas Gerais, mais especificamente nas cidades de Conceição do Rio Verde, no dia 26 de agosto, e Caparaó, dia 27.

Em Conceição do Rio Verde, o show será durante a festa de 111 anos de Emancipação Político Administrativa da cidade, no Centro de Exposições, a partir das 23h, com entrada franca. Já em Caparaó, a apresentação ocorre na 23ª Festa do Cafeicultor, na praça de eventos Prefeito Antônio Xavier da Costa, a partir das 23h, também com entrada franca.

Para os dois shows, o repertório escolhido será mais dançante, apostando no elétrico, com músicas conhecidas do público e que prometem bastante animação, além das autorais como “Menina”, “Nosso Planeta” e “Tudo Certo, Tudo Errado”, essa última próxima de alcançar a marca de 100 mil plays no Spotify. “Tenho certeza que todos irão curtir muito o repertório que estamos preparando. Tudo com muito carinho e para agitar o público, queremos aproveitar ao máximo esse momento e curtir a energia da galera”, convida Daniela Firme, vocalista da banda.

Serviço:

Festa de 111 anos de Emancipação Político Administrativa de Conceição do Rio Verde (MG)

Quando: Sexta-feira, dia 26 de agosto

Onde: Centro de Eventos

Horário: A partir das 23h

Entrada franca

Obs: Troca de ingressos por 1kg de alimento não perecível na Praça Dr. Geraldo Costa

XXIII Festa do Cafeicultor de Caparaó (MG)

Quando: Sábado, dia 27 de agosto

Onde: Praça de Eventos Prefeito Antônio Xavier da Costa

Horário: A partir das 23h

Entrada franca