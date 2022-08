IVECO lança escola de qualificação profissional com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas

A multinacional IVECO possui uma das maiores plantas da indústria automobilística do Brasil em Sete Lagoas e nesta quinta-feira, 25 de agosto, lançou um projeto na cidade de grande alcance social e educacional. A abertura da Escola Iveco é uma iniciativa concretizada com a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), por meio do Senai, com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. O principal objetivo é fomentar a formação profissional na região.

O prefeito Duílio de Castro participou da solenidade de lançamento da Escola Iveco ao lado de várias autoridades, entre elas: Marcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina, Flávio Roscoe, presidente da FIEMG, e o presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Pastor Alcides Longo. “Participar do lançamento deste projeto é motivo de grande alegria. Tenho certeza que esta escola vai mudar a vida das pessoas. A se consolida cada vez mais no mercado com uma produção diversificada e essa ação de responsabilidade mostra sua atenção especial com nossa cidade e região. Tenho certezas que muitas portas serão abertas por meio desta iniciativa”, comentou o prefeito Duílio de Castro durante a solenidade.

A ação contou com a presença da primeira turma 100% feminina. O objetivo é formar até 1.000 alunos por ano aumentando a oferta da mão de obra qualificada e, consequentemente, incrementando a economia regional. “Assim como a vacação de nossa Escola Técnica Municipal esta nova unidade vai formar novos profissionais para o mercado de trabalho. Esta qualificação é muito importante, pois o mercado está ansioso por pessoas capacitadas. A educação em consonância com o desenvolvimento gera emprego e renda para a cidade”, destacou Dr. Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A IVECO considera este novo projeto como uma retribuição para Sete Lagoas. Os profissionais inscritos nos cursos e formados pela Escola estarão capacitados para integrar o banco de talentos da montadora, de outras empresas e para ingressar no mercado de trabalho formal. “Temos consciência do nosso papel como empresa e, igualmente, da responsabilidade que nos cabe enquanto cidadãos. Exatamente por isso, assumimos nosso compromisso com a sociedade, por meio dos nossos negócios e das tecnologias que desenvolvemos e aplicamos em nossos produtos e serviços, e também da missão de contribuir, todos os dias, para a evolução das pessoas”, afirmou Marcio Querichelli.

O executivo reforçou, ainda, a parceria de sucesso construída com a Fiemg/Senai-MG e o trabalho em conjunto realizado com a Prefeitura de Sete Lagoas. “Temos um carinho e um comprometimento especiais com Sete Lagoas, onde está localizado o maior complexo industrial da IVECO no mundo. Estamos aqui há mais de duas décadas, construindo uma história de muito sucesso, a exemplo do programa Próximo Passo, que leva ações de fomento à cultura, desenvolvimento territorial e do capital social, formação humana e qualidade de vida à comunidade Cidade de Deus, e, hoje, escrevemos mais um capítulo dela”, acrescentou.