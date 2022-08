Depois do golaço de bicicleta, Henrique Almeida afirma que meta é vencer o Atlético

Um jogador do América vai enfrentar o Atlético, no clássico de domingo, com uma motivação cada vez mais alta. O atacante Henrique Almeida vem fazendo boas partidas, ganhando ritmo, e foi premiado com um golaço de bicicleta, que marcou no último fim de semana, no empate em 1 x 1 contra o Athletico-PR, em Curitiba.