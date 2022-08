Grupo pré-militar foi aprovado durante Reunião Ordinária que teve pauta aprovada

Mais uma vez foi com muita tranquilidade que os vereadores aprovaram a pauta da Reunião Ordinária desta semana, no Legislativo. Na Reunião Ordinária da terça-feira (23), a vereadora Carol Canabrava (Avante) pediu a retirada de um texto de sua autoria e os demais foram todos aprovados por unanimidade.

Durante os trabalhos Janderson Avelar (MDB) homenageou o grupo pré-militar que atua na cidade de forma voluntária. “Eles trabalham na defesa, preservação, conservação do meio ambiente e preservação a incêndios florestais. Não tem base de apoio e passam dificuldades estruturais”, revelou o vereador que busca parcerias para ajudar.

Na sessão foram aprovados, ainda, 37 Moções, 37 Requerimentos e três Pedidos de Providências. Na Sequência você acompanha o que os vereadores destacaram durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): A instalação de luz no campo do Ajax é um pedido antigo e graças a um pedido de Providência de Providência deste vereador que contou com os demais vereadores com destaque para o trabalho e empenho do vereador Janderson pudemos juntos solucionar mais essa demanda da comunidade. Legislativo atuante com Executivo atuante a população fica satisfeita.

Gilson Liboreiro (SD): Na última semana fiz uma longa viagem ao Vale do Jequitinhonha ao mesmo tempo estava em permanente atenção com os loteamentos Jardim da Serra e Serra Verde. Fiquei abismado com a forma que está sendo destruída a mata nativa. Não é possível isso. Ontem durante todo dia tive em contato com autoridades da cidade e não podemos concordar com isso. Não podemos concordar porque ali é uma área de recarga, tem poços artesianos que abastecem nossa cidade.

Ismael Soares (PSD): Sabemos que cuidar dos animais é cuidar da saúde pública. O castramóvel continua atendendo a vários bairros da cidade. Hoje e amanhã na escola Júlio César e no mês de setembro estará no Belo Vale. Chamar atenção porque na quarta-feira acontece, em parceria com a ONG Ajuda, uma campanha de vacinação canina na escola Juca Dias no Cidade de Deus e na quinta, dia 25, na escola Dr. Anísio Antônio Viana, no Itapuã.

João Evangelista (PSDB): Estamos com Requerimento solicitando do SAAE mais estudos sobre a revitalização da bica do bairro JK. Sabemos que são muitas pessoas que utilizam aquela água. O mato está tomando conta, solicitamos limpeza da Codesel. E o SAAE voltou a cair com o esgoto no córrego que passa pela avenida Olinto Alvim.

Heloísa Frois (Cidadania): Cumprimentar os empresários, industriais e industriários que acreditaram na primeira Feira da Conexão da Indústria e Comércio da cidade. A feira é um novo marco na cadeia produtiva da cidade. Todos os standes foram vendidos e todos apresentaram o que tinham de melhor para reforçar todo nosso potencial produtivo. O resultado é que já ligaram pedindo reserva de espaço para o ano que vem.

Janderson Avelar (MDB): Parabenizar a Copa do Futuro em nome da Leia Dias (presidente da Liga Eclética), do secretário Fabrício Fonseca (esportes), mais um evento que a secretaria de esporte coloca para revelar crianças porque através do esporte a gente salva vidas. Parabenizar a Feconex, parabéns a todos os organizadores, aquilo é uma amostra de que quando os empresários se reúnem quem ganha é a cidade. Fica os parabéns para os comerciantes e empreendedores, vamos fazer isso mesmo, alavancar o nome da cidade.

Caio Valace (Podemos): Fazer um breve relato da grandeza do que foi a Feconex e resumir o meu entendimento. Sete Lagoas estourou a bolha que há muito tempo permanecia. É como se a cidade se vise no espelho. Tenho certeza que para o ano seguinte teremos o triplo de empresários aí vamos entender porque somos a oitava, nona economia do Estado. Quero aqui fazer coro a todos que se emprenharam pela realização do evento. Foi e está a altura da cidade.

Ivson Gomes (Cidadania): Protocolei o Requerimento 3212/2022, mais um Requerimento que busca informações sobre mais uma denúncia de interferência política no SAAE. Dessa vez o indicio é que um ex-vereador obteve informações privilegiadas na autarquia. Protocolei pedido de abertura de uma CPI para apurar denúncia feita no plenário onde um jornalista apresentou um código de ligação onde um deputado teria atendimento privilegiado do SAAE.

Junior Sousa (PSD): Destacar a 35ª Semana do Folclore que acontece do dia 26 a 2 de setembro. Cumprimentar a vereadora Heloisa, uma das nossas representantes que esteve na Feconex. Um dos maiores eventos que já vi na cidade. Mais de 160 standes, não consegui andar em todos. Foram palestras engrandecedoras e foi um marco. Agora será um antes da feira e depois da feira. Foi incrível, parabéns a todos que participaram da feira. Sete Lagoas precisa tomar frente de outras formas e essa iniciativa foi sensacional. Todos que participaram perceberam a grandeza.

Pr. Alcides (PP): Parabenizar Associação Comercial e Industrial (ACI), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), e grupo Uai. Foi marcante a realização da Feconex, um evento do tamanho que foi. E parabenizar nas pessoas dos bacharéis em direito e advogados a subseção da OAB na cidade pelo aniversário de 50 anos de fundação. Aconteceu um evento marcante e não poderia ser menor. Parabenizar a todos os advogados e o presidente Adriano Cotta.

Ascom/Câmara Municipal