Eleitor não pode entrar com celular, mesmo desligado, na cabine de votação

A decisão foi tomada em cima de uma consulta formulada pelo partido União Brasil, que desejava saber se os aparelhos poderiam ser retidos pela mesa receptora. A pergunta foi feita com o objetivo de esclarecer a interpretação da legislação eleitoral, que proíbe expressamente a portabilidade desses objetos.

“Ontem (24) tivemos uma reunião com os 27 comandos das polícias militares de todos os estados e do Distrito Federal, e a questão do uso dos celulares e da coação no exercício do voto foi uma preocupação unânime”, disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes.

Além dos celulares, outros equipamentos também ficam impedidos na hora do voto, como máquinas fotográficas e câmeras filmadoras.

