Giro Policial: Confira as ocorrências de destaque registradas pela Polícia Militar em Sete Lagoas e região

Tráfico de drogas

Em Paraopeba na Avenida Paraná os militares realizaram levantamento, que o indivíduo estaria traficando drogas e armas de fogo no endereço do fato.Em conjunto com o serviço de inteligência, o indivíduo foi monitorado e todos os trâmites legais cumpridos para realização do cumprimento de mandado de busca e apreensão, alcançando o resultado: Autor preso, 41 pedras de crack, 01 balança, R$70,00, 03 celulares, 01 réplica de arma de fogo apreendidos.

Roubo/prisão de autor de crime violento

Na rua Manoel Correa da Cunha no bairro Várzea, em Sete Lagoas foi noticiado via rede rádio, roubo ocorrido dentro de um ônibus da Turi. De posse das informações a PM iniciou rastreamento em busca do autor, logrando êxito em localizar e prender o autor bem como recuperar o material abaixo mencionado. 01 autor preso, R$29,00 recuperados, 1 peça de mussarela recupera e uma arma branca usada no crime apreendida.

Foragido da Justiça

Durante patrulhamento no bairro Orozimbo Macedo, em Sete Lagoas a PM recebeu informações a respeito de um individuo que estaria com Mandado de Prisão em aberto. O indivíduo possui passagens por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo foi localizado e preso.

Redação com 25º BPM