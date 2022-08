Castramóvel chega em Fazenda Velha para castração gratuita de cães e gatos

Mais uma região será atendida pelo programa Castramóvel do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde. Agora é a vez da comunidade de Fazenda Velha onde os atendimentos serão realizados nesta sexta-feira, 26 de agosto na área próxima a igreja São Sebastião, de 8h às 16h.

A coordenação do CCZ ressalta que senhas serão distribuídas de acordo com a ordem de chegada dos tutores. Um cuidado importante é manter os animais em jejum durante 12 horas. “Continuamos nosso programa de controle populacional com o Castramóvel. Convidamos a população da região para aproveitar essa oportunidade de castrar seus cães e gatos gratuitamente”, reforça a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

Para castrar o animal, além das cópias dos documento de identidade e comprovante de endereço, é preciso apresentar também um comprovante de renda de no máximo dois salários mínimos ou a carteira de trabalho que comprove a situação de desempregado. Neste mês de agosto quatro bairros de Sete Lagoas foram atendidos pelo programa Castramóvel: São Francisco, JK, Alvorada e Planalto.

Os próximos bairros a receber serviço ainda este ano são: Brasília e Industrial (setembro), Belo Vale II, Jardim dos Pequis e Verde Vale (outubro), Belo Vale I, Iraque e Orozimbo Macedo (novembro), e Santa Luzia (dezembro).

OUTRA ALTERNATIVA

O CCZ também abre, todo dia 15 de cada mês, o cadastro para esterilização gratuita de cães e gatos. Para serem castrados, os animais devem ter no mínimo seis meses e no máximo sete anos de idade.

Link para cadastro: http://zoonoses. setelagoas.mg.gov.br/cadastro. php