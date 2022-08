Programação do Senac no Festival de Gastronomia de Tiradentes prossegue até 28 de agosto

A instituição promove atividades gratuitas no hub.S, no Largo das Forras e na Praça da Rodoviária

Segue intensa a programação de atividades gratuitas do Senac na 25ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes. A relação completa das atividades está disponível no site https://www.mg.senac.br/ Eventos/Paginas/senac-no- festival-de-tiradentes-e-hub- s.aspx.

Até o próximo domingo, dia 28 de agosto, serão realizados no hub.S; espaço inaugurado no último dia 19, dedicado a formação e a capacitação, com foco em empreendedorismo, inovação e tecnologia, para os setores de gastronomia e turismo; workshops sobre produtos de destaque da gastronomia mineira. Além disso, no Largo das Forras, o público terá a oportunidade de aprender mais sobre marcantes alimentos e preparações da nossa culinária. E a Praça da Rodoviária receberá mais uma aula show na Cozinha ao Vivo.

Programação gratuita no hub.S

A programação de workshops gratuitos, com inscrições prévias pela Sympla, continua movimentando o hub.S essa semana: O ouro líquido de Minas Gerais (24/08); Cerveja: aromas e sabores (25/08); S às Cegas (26/08); Degustação de cafés especiais (27/08) e Trilogia da Inconfidência: doce de figo recheado, doce de abóbora no tacho de cobre e queijo minas frito (28/08).

Incentivando a participação dos visitantes e moradores da região, o espaço, localizado na rua São Francisco de Paula, 164, ficará aberto para visitação do público. A Loja Compartilhada funcionará até 28 de agosto e terá produtos como vinhos, doces mineiros, embutidos artesanais e queijos, entre outros.

Inauguração do hub.S

No primeiro fim de semana do 25º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, os visitantes puderam finalmente conhecer o hub.S, primeiro hub de inovação em Gastronomia e Turismo de Minas. O espaço recebeu inúmeras pessoas na Roboteria e na Loja Compartilhada, além de diversos workshops gastronômicos e experiências sensoriais e imersivas.

Na Praça da Rodoviária, a diversão foi constante: a Câmera 360º e o Pega-Pega ajudaram a promover a conexão do público com o hub.S e a inovação em gastronomia e turismo.

E no Largo das Forras, o Espaço Interativo e Espaço do Conhecimento do Senac tiveram programação durante todo o dia e movimentaram entusiastas da gastronomia mineira, que puderam aprender e colocar a mão na massa acompanhados por chefs de vários estados do país, além de docentes e alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da instituição.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO SENAC NO EVENTO

QUARTA-FEIRA – 24 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 18h – visitação e Loja Compartilhada

14h às 17h – Workshop Azeites Mineiros “O ouro líquido de Minas Gerais”, com Vani Pedrosa e Jose Sérgio Portes

QUINTA-FEIRA – 25 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 18h – visitação e Loja Compartilhada

14h às 17h – Workshop “Cerveja: aromas e sabores”, com Carolina Figueira

SEXTA-FEIRA – 26 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 22h – visitação e Loja Compartilhada

19h às 22h – Workshop S às Cegas, com Juliana Gaudêncio

Local: Praça da Rodoviária

18h às 21h – Ação Cabine 360° e Pega Pega

SÁBADO – 27 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 22h – visitação e Loja Compartilhada

14h às 17h – Workshop Degustação de cafés especiais, com Carolina Alckimin

Local: Largo das Forras

16h30 às 18h30 – Espaço Interativo – Defumar e degustar uma explosão de sabores, com Flávio Gomes e Laudinei Tadeu do Carmo

17h às 18h – Espaço Conhecimento – Trio Inconfidentes, com Roberto Gonçalves e José Sérgio Portes

Local: Praça da Rodoviária

19h30 às 20h30 – Cozinha ao Vivo – Cozinhando com o que se tem em casa – Arroz cremoso com suan, com Welligton Costa

10h às 22h – Cabine 360º

10h às 18h – Pega Pega

DOMINGO – 28 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 15h – visitação e Loja Compartilhada

10h às 13h – Workshop Doceria Mineira e o Tacho de Cobre “Trilogia da Inconfidência: doce de figo recheado, doce de abóbora no tacho de cobre e queijo minas frito”, com Vani Pedrosa e Gilmar Reis

Local: Largo das Forras

11h às 12h – Espaço Conhecimento – Brusqueta mineira, com Roberto Gonçalves

Local: Praça da Rodoviária

10h às 15h – Cabine 360º e Pega Pega

Rede Comunicação