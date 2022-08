Paulo Pezzolano é julgado pelo STJD e condenado a mais duas partidas de suspensão

O técnico Paulo Pezzolano, do Cruzeiro, foi julgado pela 3ª Comissão Disciplinar DO STJD nesta quarta-feira (3) e condenado a três partidas de suspensão, sendo que uma já foi cumprida diante do Bahia. O julgamento foi referente a expulsão no duelo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, e outra diante do CSA, pela Série B.