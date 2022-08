Keno protege defesa e atribui má fase do Atlético a todo elenco: ‘tem que sacrificar todo mundo’

Com 27 gols sofridos na Série A, o Atlético despencou para o décimo lugar no ranking de melhor defesa. No campeonato, é o sétimo colocado, com 35 pontos e seis derrotas, sendo quatro delas nos últimos cinco duelos. Em busca de respostas para a má fase do Galo, o atacante Keno afirmou que o “erro” não está na defesa, e atribuiu a responsabilidade a todo elenco.