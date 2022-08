Vila Embaúbas: Mãe de adolescente morto em ação policial na região Oeste de BH presta depoimento à PC

A Polícia Civil (PC) ouviu nesta terça-feira (23) o depoimento de Andrea de Jesus Costa, de 47 anos, mãe do jovem Pedro Henrique , de 15 anos, morto a tiros em uma ação da Polícia Militar no último sábado (20), na Vila Embaúbas, região Oeste de Belo Horizonte.

A família cobra respostas sobre a morte do adolescente. A PM alega que o jovem teria apontado uma arma para os policiais, que, por isso, atiraram. Andrea, no entanto, garante que o filho não se envolvia com o tráfico de drogas na região e que não estava armado. O caso já está sendo investigado pela PC.

Durante o depoimento desta terça, a mãe foi acompanhada pelo diretor de inclusão da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG), William Santos, que também questionou a PM. “A versão oficial não é aquela desenhada pelas testemunhas”, afirmou.