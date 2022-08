Prefeitura de Sete Lagoas anuncia modernização de toda iluminação pública do bairro Alvorada

A Prefeitura de Sete Lagoas continua promovendo várias melhorias no Alvorada. Depois de iniciar a revitalização de ruas, foi autorizada pelo prefeito Duílio de Castro a substituição de toda a iluminação do bairro com lâmpadas de tecnologia LED.

Duílio de Castro e o vereador Roney do Aproximar visitaram o bairro na última segunda-feira, 22. O primeiro compromisso foi ver de perto o serviço realizado em diversas ruas. As vias estão sendo patroladas, niveladas e recebendo um novo calçamento e meio fio, são elas: Gastão Formente, Vicente Celestino, Longino Coelho, Governador Israel Pinheiro, Vinte e Três e avenida Governador Bias Fortes. “Vamos acabar com o transtorno que atormentava e colocava em risco as pessoas há 40 anos. Em alguns locais era impossível transitar e os moradores ainda conviviam com a lama em época de chuva e poeira em períodos de seca”, ressaltou Duílio de Castro.

A ordem de serviço para a troca do sistema de iluminação foi confirmada na Praça Alípio de Melo, tradicional ponto do bairro Alvorada. “Vamos substituir toda iluminação, modernizando o sistema e trazendo mais segurança para todos. Esse é um compromisso nosso, dar mais qualidade de vida às pessoas”, comentou Duílio de Castro.

A Prefeitura já modernizou a iluminação em várias regiões de Sete Lagoas e chegou a hora do bairro Alvorada. As lâmpadas de sódio darão lugar a novas luminárias com equipamentos de LED. A tecnologia oferece mais luminosidade, valorizando espaços urbanos e aumentando a percepção de segurança no período noturno. “Mais uma resposta para esta região que sofreu com problemas crônicos e, com certeza, os moradores viverão uma nova realidade”, declarou Roney do Aproximar.