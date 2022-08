Prefeitura anuncia fim da obrigatoriedade de uso de máscara em todos os locais em Sete Lagoas

Sete Lagoas foi reconhecida como uma das cidades de Minas Gerais com melhor atuação no combate à pandemia da Covid-19. Ações da Prefeitura aumentaram a estrutura de atendimento do sistema de saúde, promoveram a maior operação de vacinação da história e salvaram vidas. Nesta terça-feira, 23, o prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, anunciaram o fim da obrigatoriedade de uso de máscara no município, outro reflexo da bem-sucedida estratégia de enfrentamento ao coronavírus.

A utilização de máscara para proteger contra a transmissão foi liberada por etapas em Sete Lagoas seguindo sempre informações epidemiológicas e tendo a estrutura de atendimento como norte. Um comitê especial foi responsável pelas mudanças de regras e, em sua última reunião, realizada no dia 12 de abril, determinou que o uso de máscara seria obrigatório apenas no transporte coletivo, estabelecimentos de saúde, tanto da rede pública quanto a privada, e para profissionais que manuseiam alimentos em restaurantes e similares.

Depois de mais de quatro meses acompanhando os níveis de contaminação, internação e óbitos, foi possível evoluir na liberação das medidas de segurança contra a Covid. “Uma medida digna de comemoração. Chegou o momento de liberar as máscaras com muita segurança. Durante a pandemia precisamos tomar medidas radicais, mas com muita certeza que venceríamos esta pandemia”, comentou Duílio de Castro.

O fim da obrigatoriedade do uso de máscara será formalizado por meio de Decreto Municipal que será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira. “Finalmente chegou o dia tão esperado pelo qual trabalhamos tanto. Agradeço o apoio do prefeito e de todos os profissionais da saúde que se empenharam muito para este objetivo. Nossos níveis epidemiológicos nos deixam seguros e confortáveis para esta decisão. Reforçamos a necessidade de manter o calendário vacinal em dia, a vacina foi fundamental nessa vitória”, destacou Dr. Marcelo Fernandes.

O prefeito Duílio de Castro também fez questão de fazer agradecimentos neste momento de celebração. “Muitas vezes, por falta de profissionais de saúde disponíveis no mercado, nossos funcionários de desdobraram e chegaram até a 36 exaustivas horas de trabalho. Foram verdadeiros heróis. Agradeço também a população por entender medidas rígidas necessárias para resguardar vidas. Sete Lagoas foi exemplo e reconhecida internacionalmente por sua estratégia acertada”, disse Duílio de Castro.

RECONHECIMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu, em junho de 2020, uma comitiva da Organização Panamericana da Saúde (OPAS) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Depois de assistirem a uma apresentação sobre as principais ações do Município no combate à pandemia, a comitiva visitou três unidades de saúde de referência para atendimento a casos de Covid-19, onde puderam ver de perto toda a estrutura disponível na cidade. Eles examinaram protocolos de acolhimento e tratamento dos pacientes e elogiaram a forma como Sete Lagoas enfrentava a pandemia, já que a cidade foi uma das primeiras no Brasil a decretar estado de emergência em função do novo coronavírus.

Renato Alexandre