32º Festival de Folclore Jequitibá celebra mineiridade com música, gastronomia, oficinas, teatro, rodas de conversa, palestras e apresentações

Evento, com programação gratuita, será realizado de 07 a 11 de setembro em diversos locais da cidade de Jequitibá (MG)

A magia das cores, o encanto da musicalidade regional e a riqueza das manifestações culturais são os destaques do Festival de Folclore Jequitibá que está de volta no formato presencial. Para comemorar o retorno triunfante e o reencontro dos participantes, artistas e grupos folclóricos, a 32ª edição contará com uma super programação gratuita, de 07 a 11 de setembro, que vai movimentar a cidade de Jequitibá (MG), “capital mineira do folclore” localizada a 30km de Sete Lagoas e a 100km de Belo Horizonte. A estimativa de público é de cerca de 30 mil pessoas. O festival é uma realização conjunta da Prefeitura Municipal de Jequitibá e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jequitibá.

No ano da Mineiridade, o 32º Festival de Folclore de Jequitibá traz o tema “A Expressão da Mineiridade na “capital mineira do folclore” em celebração às raízes mineiras e suas singularidades conhecidas pelo mundo afora. Serão cinco dias com intensa grade de atividades realizadas em diversos pontos da cidade.

Música

A música regional é um dos destaques do evento. Haverá apresentações do violeiro Chico Lobo e banda, Maurício Tizumba e o Tambor Mineiro, Orquestra Mineira de Viola Caipira (Sete Lagoas), Banda Maraká (Jequitibá), Banda Forrozá (Sete Lagoas) e Congadar (Sete Lagoas).

Folclore

Um dos momentos mais aguardados do festival será o das manifestações culturais que enaltecem a história de Minas Gerais, como Folia de Reis e Guardas de Congo. O ponto alto da festividade acontecerá na manhã de domingo, dia 11, com o tradicional “Cortejo dos grupos folclóricos” que contará com mais de 25 grupos culturais e missa em homenagem aos folcloristas.

Gastronomia

Para os apreciadores da comida mineira, a sensação será o Festival da Culinária Típica de Jequitibá, que acontecerá na área de eventos situada na Orla da Lagoa Pedro Saturnino. Os proprietários das barracas de comidas vão participar de concurso que elegerá os melhores pratos especiais feitos com ingredientes da culinária regional, como pequi, ora-pro-nóbis, quiabo figueira, feijão andu e castanha de baru. Os três primeiros colocados serão premiados com troféus esculpidos pelo artista plástico Euler Alves.

Pedal bike

Para os amantes de esportes de aventuras, haverá um passeio de bike por comunidades de Jequitibá.

Oficinas

Em meio ao corre-corre diário, nada melhor que dedicar um tempo para novos aprendizados. É o caso das oficinas que serão ministradas, de graça, no festival. Na de artesanato, o participante aprenderá a fazer oratórios e estandartes.

Já as oficinas de Educação Patrimonial e Formação Profissional contarão com visitas guiadas a alunos das escolas municipais em locais representativos da cidade, contação de histórias e causos, jogo de memória gigante com imagens do patrimônio cultural de Jequitibá e oficinas para gestores sobre fundos municipais para patrimônio cultural.

“A expectativa sobre o retorno do festival é grande. Isso porque, em função da pandemia, a última edição presencial ocorreu em 2019 e foi um sucesso. No ano passado, a edição online também nos surpreendeu. Foram mais de 100 mil visualizações em nosso canal do YouTube. Então, estamos muito otimistas em relação à 32ª edição. O festival é importante para a preservação da nossa cultura e da nossa história”, diz Valéria Matos da AZ Produções, produtora do festival.

Sobre o festival

A história do Festival de Folclore de Jequitibá começou em 1986, ano em que o morador da cidade, Geraldo Inocêncio de Souza, teve a ideia de convidar participantes de grupos de manifestações folclóricas de Jequitibá para um encontro em sua residência. A reunião foi tão importante que, no ano seguinte, se transformou em festival e que, rapidamente, ganhou proporções e se consolidou no município a partir de 1988.Logo, a cidade de Jequitibá conquistou o título de “capital mineira do folclore” por abrigar inúmeras manifestações culturais.

Ao longo de sua trajetória, o evento tem ganhado maior visibilidade e notoriedade em função dos atrativos e das novidades a cada edição. Pelo palco do festival já passaram artistas de várias cidades brasileiras.

Devido à pandemia, o festival não ocorreu em 2020. No ano passado, foi realizada uma edição especial no formato virtual. Passados esses dois anos, a 32ª edição chega com tudo no formato presencial.

Sobre Jequitibá

Localizada na região central da Zona Metalúrgica de Minas Gerais, Jequitibá possui uma das maiores diversidades culturais do país. Nos tempos antigos das tropas, por ali passavam todos os que vinham do sertão do Norte de Minas Gerais, margeando o Rio das Velhas, gente que deixou pelo caminho cultura e tradição. E é para manter e valorizar essa tradição que a cidade realiza seu tradicional Festival do Folclore.

O município possui forte potencial turístico, cultural, religioso, rural e ecoturístico. Com extraordinária beleza natural, Jequitibá é uma opção para quem busca descanso, lazer e qualidade de vida.

Programação

Confira a grade completa da programação neste link: https://linktr.ee/ 32folclorejequitiba

Serviço

32º Festival de Folclore Jequitibá celebra a mineiridade com música, gastronomia, oficinas de artesanato, teatro, rodas de conversa, palestras e apresentações dos grupos folclóricos

Data: 07 a 11 de setembro de 2022

Local: Jequitibá, capital mineira do folclore

Programação: A grade completa das atividades pode ser conferida neste link: https://linktr.ee/ 32folclorejequitiba

