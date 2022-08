Prefeito Duílio de Castro fiscaliza obras de drenagem pluvial da Av. do Contorno

Em breve será o fim dos alagamentos na região dos bairros Interlagos, Aeroporto e Nova Cidade. Com os trabalhos já bem adiantados, o prefeito Duílio de Castro fez nesta segunda-feira, 22 de agosto, sua fiscalização semanal nas obras de revitalização da Avenida do Contorno e aprovou o que viu.

“A obra está muito adiantada. Esperamos até o final desse mês já acabar a drenagem para, depois, começarmos a parte de infraestrutura, com terraplanagem e novo pavimento. Essa avenida vai mudar a cara de toda a região e vai resolver de vez um problema de mais de 40 anos”, lembrou o prefeito Duílio de Castro.

Realizada pela CBI Construtora, dona do loteamento aprovado na década de 80, a obra conta com drenagem pluvial, ligação de esgoto e posterior pavimentação, iluminação pública, sinalização viária e urbanização, com 1.100 metros em pista dupla, da avenida Sabará até a avenida Prefeito Alberto Moura.