Como não se importar com a opinião das pessoas? Psicólogo responde

Como não se importar sobre o que os outros acham de você ou o que as pessoas vem falando sobre as suas decisões? Uma pergunta muito difícil de ser respondida pela maioria das pessoas. O psicólogo Romanni Souza falou sobre a importância da auto-aceitação e como, enfim, aprendermos a não levar em consideração a opinião alheia.

De acordo com o psicólogo, o primeiro ponto tem a ver com saber quem você é. “Parece simples, mas quando sei quem eu sou não importa que o mundo lá fora o diga sobre mim. Às vezes, a gente recebe críticas, cancelamento. Perceba, o que tem a ver com a percepção do outro sobre mim e o que tem a ver com o que realmente eu sou? Exemplo, se alguém disser pra mim, você é um brasileiro? Beleza, eu sei que eu sou brasileiro. Agora, se me dizem que sou um idiota…Se eu não me considero idiota, não tem porque eu ficar me importando com aquilo porque eu sei quem eu sou. E eu não sou um idiota.”

Segundo o profissional de saúde, é necessário analisar o que as pessoas estão falando sobre você e se realmente considera ser uma verdade ou simplesmente está colocando expectativa demais sobre a opinião dos outros.

Um outro ponto, segundo o psicólogo, é avaliar o grau de importância das pessoas que estão opinando na sua vida.

“Ninguém pode te fazer sentir inferior sem que antes você se sinta inferior. Ninguém pode te fazer sentir tristeza sem que antes você sinta tristeza. Ninguém pode controlar a vida sem que antes você entregue a sua vida ao controle de alguém. E trazendo essa reflexão, perceba que os sentimentos sempre são seus. Se alguém lá fora te deixou com raiva, essa raiva não é sobre o que aquela pessoa fez ou não fez e sim sobre o sentimento que você está sentindo. E pense sobre daqui a quinze anos.”