Atualização: Polícia Civil confirma prisão de integrantes de quadrilha em Sete Lagoas

Os cinco integrantes da quadrilha que foi presa na segunda-feira, 22, em Sete Lagoas quando preparava um assalto a um posto de gasolina vão responder a pelo menos três crimes. Eles foram autuados em flagrante pela delegada de plantão, Daniela dos Santos.

Os autores foram enquadrados por crimes de porte ilegal de armas de fogo, adulteração de veículo automotor e dois deles por corrupção ativa, através de inquérito policial.

Dos cinco membros, apenas um não tinha antecedentes criminais, sendo que os demais possuem uma extensa ficha criminal, com diversas passagens em unidades prisionais do Estado.

De acordo com a delegada Daniela dos Santos um dos integrantes foi preso em flagrante no dia 13 deste mês e liberado, mediante pagamento de fiança.

O inquérito policial, segue em andamento pelo delegado Leandro Andrade Saraiva das 15ª e 16ª Delegacias de Sete Lagoas, para ser concluído e remetido à justiça.

Relembre o caso:

Uma quadrilha que se preparava para cometer um assalto em um posto de gasolina em Sete Lagoas, porém, Militares da 3ª Companhia Rodoviária se anteciparam e prenderam os autores em uma pensão no bairro São Geraldo, nesta segunda-feira (22).

Durante deslocamento tático rodoviário, informações deram conta de dois indivíduos em atitude suspeita, próximos a um posto de combustíveis. As guarnições deslocaram para o local e surpreenderam os dois homens durante a prática de um roubo ao referido posto. Neste momento foi localizado com os mesmos um revólver calibre .38 e um simulacro de arma de fogo (Pistola de Airsoft).

Em diligências, mais três indivíduos foram localizados, sendo um deles responsável pela escolta, um por dirigir o veículo que seria utilizado na fuga e o outro por fornecer as informações privilegiadas para o roubo. Eles estavam em uma pensão na R.Cel. Américo Teixeira Guimarães;

Três dos autores estavam presos na Penitenciária José Maria Alkimim, em Ribeirão das Neves, por diversas passagens pelos crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas, adulteração veicular, uso de documentos falsos e estelionato. Já um outro indivíduo tem passagens por homicídio, roubo e tráfico de drogas.

Dois indivíduos são moradores de Sete Lagoas, dois de Contagem e um de Vespasiano. Em contato com o proprietário do posto, nos foi informado que havia cerca de R$ 90.000,00 em espécie no caixa do escritório.

Com a Polícia Militar