Militares agem rápido e prendem quadrilha que se preparava para assalto em Sete Lagoas

Uma quadrilha que se preparava para cometer um assalto em um posto de gasolina em Sete Lagoas, porém, Militares da 3ª CIA Tático Rodoviária se anteciparam e prenderam os autores em uma pensão no bairro São Geraldo. Dados extra-oficiais deram conta de que a quadrilha obteve informações privilegiadas sobre uma alta quantia em dinheiro no post nesta segunda (22).

Durante deslocamento Tático Rodoviário, informações deram conta de dois indivíduos em atitude suspeita, próximos a um posto de combustíveis. As guarnições do GTR deslocaram para o local e surpreenderam os dois homens durante a prática de um roubo ao referido posto. Neste momento foi localizado com os mesmos um revólver calibre .38 e um simulacro de arma de fogo (Pistola de Airsoft).

Em diligências, mais três indivíduos foram localizados, sendo um deles responsável pela escolta, um por dirigir o veículo que seria utilizado na fuga e o outro por fornecer as informações privilegiadas para o roubo. Eles estavam em uma pensão na R.Cel. Américo Teixeira Guimarães;

Três dos autores estavam presos na Penitenciária José Maria Alkimim, em Ribeirão das Neves, por diversas passagens pelos crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas, adulteração veicular, uso de documentos falsos e estelionato. Já um outro indivíduo tem passagens por homicídio, roubo e tráfico de drogas.

Dois indivíduos são moradores de Sete Lagoas, dois de Contagem e um de Vespasiano. Em contato com o proprietário do posto, nos foi informado que havia cerca de R$ 90.000,00 em espécie no caixa do escritório.

Além de impedir o roubo, foram apreendidos, quatro revólveres Calibre .38, um simulacro Pistola de Airsoft, 18 munições intactas, um veículo clonado e um veículo apreendidos que teria sido utilizado na região de Uberaba em outros assaltos. A quadrilha foi presa em flagrante.

Com informações de Plantão Regional