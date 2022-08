Ansiedade: o limiar entre o estado de alerta e a patologia

Autor best-seller e médico palestrante, Juliano Pimentel é nova referência nacional no combate ao mal do século para a população mais ansiosa do mundo

O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS). São 18 milhões de brasileiros tomados por sentimentos como apreensão e medo de um perigo desconhecido, típicos da ansiedade. O problema é quando esse mecanismo do cérebro, que serve para alertar sobre situações adversas e estimular a ação para proteção, começa a prejudicar o dia a dia, a ponto de se tornar incontrolável. É nessa hora que a ansiedade se torna patológica.

Para auxiliar estas pessoas, assim como tem feito na última década por meio de cursos e treinamentos para alunos de 70 países, o médico Juliano Pimentel lança agora o livro Ansiedade: o fim da escravidão, publicado pela Citadel Editora. Nele, o autor lembra que momentos desafiadores, como uma grande mudança, perda ou doença, estão presentes na vida de todos, contudo o que importa é a forma como cada um reage a estes acontecimentos. “Se a resposta é se encher de preocupações que lhe tiram o sono, afetam o seu rendimento, mudam completamente a sua rotina e acabam com a sua saúde, sim, você é mais um ansioso ou ansiosa patológico”, completa.

Dr. Juliano ensina ao leitor não só a identificar e desarmar os perigosos gatilhos da ansiedade, mas ensina como dar uma nova “resposta” a ela. Os medos que a alimentam e a fortalecem, sua relação com a depressão, como a imunidade é afetada e a análise sem cortes sobre o uso de medicamentos ansiolíticos são alguns dos tópicos abordados no livro. Histórias reais de superação também são apresentadas junto a frases inspiradoras e exercícios para refletir sobre si mesmo e aprender como deixar de ser controlado pela ansiedade.

Um dos pilares apresentados pelo autor é o domínio da respiração, segundo ele, uma “porta de saída” nos momentos mais críticos da ansiedade. A obra conta ainda com o prefácio de autoria do ex-nadador da seleção brasileira e atual empresário e influenciador Joel Jota: “Esta é uma obra sobre saúde”, enfatiza, ao relatar as consequências negativas de ter colocado o trabalho (fora das piscinas) na frente do autocuidado.

Formado também em fisioterapia, celíaco e estudioso em alimentação saudável e sem glúten, Pimentel dedica parte da vida a produzir conteúdo para ajudar as pessoas que sofrem com obesidade, diabetes e outras doenças. Em 2016, ele explodiu na internet com um canal sobre alimentação e saúde. Com a obra Ansiedade, o médico amplia seu leque de contribuições para trazer mais qualidade à vida aos brasileiros.

Sobre o autor: Juliano Pimentel é um médico nada convencional. Após um período de jejum espiritual prolongado, decidiu viver em plena congruência com o que lhe foi revelado em seu coração, saindo de seu consultório para exercer a medicina de almas em um mundo doente. Desde então, teve a oportunidade de transformar milhões de vidas, em mais de setenta países, por meio de um trabalho que abrange a junção de corpo, alma e espírito, e que tem como objetivo a obtenção da plena forma.

