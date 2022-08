Teste: Guiamos a Ranger FX4, a versão aventureira de quase R$ 300 mil

A Ranger se tornou o principal produto da Ford no Brasil. Apesar de seus 10 anos de mercado, a picape portenha ainda renderá caldo, até a chegada de uma nova geração. E para fazer volume, a marca do Oval Azul tem apostado numa ampla lista de versões, entre elas a FX4.

Trata-se da nona versão da Ranger, que se posiciona entre as versões XLT e a topo de linha Limited. Com preço de R$ 298.790, ela chega para ser a versão off-road, mas com pacote de conteúdos mais fartos.

Ela estreou este ano, logo depois da chegada da norte-americana Maverick. Ela quer oferecer a mesma pegada fora de estrada da Storm, mas com mais recheio, pois a irmã “cascuda” peca por comodidades.