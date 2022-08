Estudo da Fiocruz Minas associa vitamina B12 à redução da inflamação causada pela Covid-19

A pesquisa comparou amostras de sangue de pacientes hospitalizados com as formas grave e moderada da infecção com as de pessoas saudáveis, analisando a expressão de todos os genes pelas células de defesa, os leucócitos.

Segundo a Fiocruz Minas, as análises mostraram que os pacientes com Covid-19 tinham expressão alterada de muitos genes, embora estivessem em tratamento com corticoide (anti-inflamatório) há cerca de 11 dias. Com a introdução da vitamina B12, a expressão dos genes inflamatórios e de resposta antiviral dos pacientes se aproximou à dos indivíduos saudáveis, mostrando a eficácia do nutriente para o controle da inflamação.

Os cientistas afirmam que a cobalamina atenua o quadro conhecido como “tempestade inflamatória”, causado por uma resposta imunológica excessiva do organismo. A B12 seria uma espécie de regulador desse evento, aumentando a produção da molécula chamada metil, capaz de desativar genes que favorecem a inflamação.