Com mais de 200 atrações, Festival de Gastronomia de Tiradentes deve reunir 60 mil pessoas

Mais de 200 atrações gastronômicas e culturais voltam às ruas da cidade histórica, concentradas em três espaços: Praça da Rodoviária, Santíssimo Resort e Largo das Forras.

Grandes nomes da gastronomia estarão presentes, como Jefferson Rueda, d’A Casa do Porco, eleito o 7° melhor restaurante do mundo no mais recente “The World’s 50 Best Restaurants”.

“Será uma edição épica, pois é nosso reencontro com o grande público, celebrando nossos 25 anos. E estamos em Tiradentes, berço da Inconfidência Mineira, que também foi um dos primeiros movimentos de emancipação do país”, afirma Rodrigo Ferraz, diretor do Projeto Fartura – Gastronomia do Brasil, responsável pelo Festival.

Nesta edição, um novo espaço. O Santíssimo Resort, no centro da cidade histórica, passa a receber programação oficial do Festival nas Cozinhas ao Vivo. O espaço abriga, ainda, restaurantes de Belo Horizonte.

A Praça da Rodoviária, que há muitos anos é ponto de encontro do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, também reúne atrações, com estandes de restaurantes de BH e Tiradentes.

Largo das Forras

No intuito de compartilhar pesquisas, culturas, tradições e receitas, o festival oferece aulas teóricas e interativas para quem frequenta o evento. Segundo os organizadores, é uma forma de fomentar e perpetuar importantes conhecimentos da cultura gastronômica do país.

No primeiro fim de semana do Festival, é possível acompanhar os ensinamentos de chefs como Monica Rangel, Onildo Rocha e Caio Soter. Já no segundo fim de semana, é a vez de Ivo faria, Juliana Duarte, Tassia Magalhães compartilharem seus segredos na cozinha.

Atrações culturais

As atrações culturais têm curadoria em conjunto com o Sesc, com um palco no Santíssimo Resort e a Estação DJ Sesc em Minas, na Praça da Rodoviária. Clique aqui e veja a programação completa.

Hoje em Dia