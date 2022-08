Primeira rodada da 17ª Copa do Futuro será aberta neste fim de semana

Os jogos reunindo 15 equipes divididas em três categorias do futebol base serão realizados em campos de diversas regiões da cidade.

A 17ª Copa do Futuro de Futebol Infantil, promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – começa com grandes duelos a partir deste fim semana. Os jogos reunindo 15 equipes divididas em três categorias do futebol base serão realizados em campos de diversas regiões da cidade.

O lançamento oficial da copa foi no dia 11 de agosto com uma grande festa no salão de eventos do Bela Vista Social. Atletas, pais, comissões técnicas, apoiadores, coordenadores e autoridades compareceram e demonstraram ótima expectativa por mais esta edição do tradicional torneio. “Os jogos são abertos ao público e a sede das equipes permite o envolvimento de toda cidade e ainda municípios da região. Uma verdadeira celebração do futebol de base fortalecida com a participação de mais de 300 atletas”, comentou Fabrício Fonseca, secretário municipal adjunto de Esportes.

Copa do Futuro fo lançada no dia 11 de agosto com uma grande festa

A Copa do Futuro é dividida em três categorias definidas pelo ano de nascimento dos atletas (2007/2008 – 2009/2010 e 2011/2012). São 15 clubes de futebol que estão representados por mais de 40 times. A competição tem a chancela da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS), principal entidade de futebol amador da região. Os times convidados são de Paraopeba, Cachoeira da Prata e Prudente de Morais.

A abertura será neste sábado, 20, no campo do Curitiba. A rodada prossegue no domingo, segunda e quarta-feira em outros cinco campos de futebol da cidade. A equipe Arco Minas folga na rodada. A final da competição, mais uma vez, será disputada na Arena do Jacaré, com uma grande confraternização entre as equipes participantes, amigos e familiares, em data ainda a ser definida.

EQUIPES

1ª RODADA

Sábado, 20

Campo do Coritiba

10h30 – Curitiba x Escolinha do Biro/W10

Domingo, 21

Campo do Ajax

8h30 – Planeta Futuro Ajax x Instituto Trilhar

Campo do Interlagos

9h – União Talentos x Paraopeba

Segunda-feira, 22

Campo do Eucalipal

18h30 – Boa Vista x Sete Lagoas

19h15 – Democrata x Cachoeirense

Quarta-feira, 24

Campo do América

17h30 – América x Arena TM

Campo do Ideal

18h45 – Ideal x Verde Vale

EQUIPES

CHAVE A

Ideal

Planeta Futuro/Ajax

Arena TM

Curitiba

Paraopeba

CHAVE B

Verde Vale

Trilhar

América

Escolinha do Biro/W10

União Talentos Soccer

CHAVE C

Sete Lagoas

Boa Vista

Arco Minas (Prudente de Morais)

Cachoeirense

Democratas

por Ascom Prefeitura