Justiça do Trabalho condena banco a indenizar gerente sequestrado com a família em 2015

A juíza Ana Carolina Simões Silveira condeenou por danos morais um gerente que vivenciou momentos de terror em 2015. Ele, esposa e dois filhos menores foram sequestrados e separados, sofrendo ameaças e tortura verbal durante toda a noite, enquanto criminosos aguardavam a abertura do cofre da agência onde o profissional trabalhava em Lagoa Santa-MG. O banco alegou que sequestros seriam “casos fortuitos”, e que não deu causa ao fato. Mas a julgadora não acatou os argumentos.

Boletim de ocorrência policial indicou que a tentativa de extorsão mediante sequestro teve início às por volta das 19h e terminou às 15hs do dia seguinte. Foram quase 20 horas de uma ação que envolveu também a esposa e os dois filhos menores do gerente, à época com 13 e 17 anos. O gerente contou que foi rendido quando chegava em casa, passou toda a noite separado da família, que foi levada para um cativeiro. No dia seguinte, conforme determinado pelos criminosos, o profissional, ainda rendido, seguiu para agência. Entretanto, após comunicar a colegas de trabalho o ocorrido e pedir a abertura do cofre, uma das empregadas acionou o alarme. Imediatamente, os bandidos entraram em contato para dizer que sua família ‘iria morrer’. Somente mais tarde soube que a família havia sido libertada, porque conseguiu fugir do cativeiro. Perícia médica apontou que o trabalhador sofria Transtorno de Estresse Pós-traumático, desencadeado por extrema violência psíquica e emocional vivenciada. Para a juíza, houve responsabilidade objetiva da empresa, pois a atividade bancária é considerada de risco, e, por isso, não depende da demonstração de culpa, conforme previsto no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. A condenação, fixada em R$400 mil, foi reduzida para R$ 250 mil pelo TRT de Minas e, posteriormente, os envolvidos celebraram acordo.

Secretaria de Comunicação Social- TRT 3ª Região