Mancini diz que time bobeou, mas afirma que confronto contra o São Paulo foi equilibrado

Mancini disse que o time entrou desconcentrado, mas destacou que os jogadores não são máquinas e erram, como qualquer ser humano. ‘’Sempre é pedido aos atletas que, no início do jogo, você esteja concentrado, mas às vezes o adversário entra mais concentrado que você, é um jogo de futebol”.

O treinador explicou porque escalou o time com três zagueiros – Ricardo Silva entrou ao lado de Éder e Maidana – e mesmo assim a zaga teve dificuldades para marcar o atacante Luciano, autor dos dois gols do tricolor paulista. ‘’No Morumbi, tivemos muita dificuldade pra marcar o Calleri, e o Ricardo por ser alto, bom no jogo aéreo, fisicamente mais forte e rápido do que os nossos outros zagueiros, a intenção era exatamente essa. Acabou não dando certo porque nós tomamos os dois gols. Existem momentos onde a gente tem que arriscar e sempre que você arrisca você está propenso a ter resultado ou não’’, afirmou.

Hoje em Dia