Cruzeiro e Grêmio proporcionará encontro de campeões celestes com revelações gremistas

O confronto entre Cruzeiro e Grêmio, no próximo domingo (21), vai proporcionar o encontro de campeões cruzeirenses que atualmente vestem a camisa do tricolor com revelações gremistas que vestem a camisa celeste. Ao todo são sete jogadores que já passaram pelos dois clubes.

No Cruzeiro, são dois atletas formados nas categorias de base do Grêmio. O meia Filipe Machado vai encarar pela primeira vez seu clube formador. Em 2020, ele já havia sido emprestado ao Cruzeiro, mas não rendeu o esperado, voltou ao tricolor e passou 2021 sem jogar por conta de complicações no pulmão. Em 2022, retornou ao clube celeste e se tornou a peça mais importante do esquema de Pezzolano, segundo disse o próprio treinador.

Quem também foi revelado no Grêmio é o zagueiro Eduardo Brock, no entanto, ele nunca atuou profissionalmente pela equipe gaúcha. Hoje, Brock é titular absoluto e um dos líderes do elenco cruzeirense.

No lado gremista, a lista é recheada de jogadores campeões pelo Cruzeiro. Nas laterais, o tricolor tem como opções Diogo Barbosa e Edilson, ambos campeões da Copa do Brasil pela Raposa. Outro jogador vencedor com a camisa cruzeirense que pertence ao tricolor gaúcho é o volante Lucas Silva. Revelado pelo Cruzeiro, ele conquistou dois Brasileiros, duas Copas do Brasil e dois Mineiros. Dos três jogadores, Diogo alterna entre titular e reserva, Lucas Silva perdeu espaço e pouco atua, e Edilson retornou recentemente de lesão. Além dos campeões, o Grêmio também tem no elenco jogadores que tiveram passagem com menos brilho pelo Cruzeiro, como o artilheiro Diego Souza, que chegou ao clube em 2013 como principal contratação, mas saiu meses depois e viu o time voar rumo ao título Brasileiro. Outro com passagem apagada pela Raposa é Jhonata Robert, que foi justamente emprestado pelo tricolor em 2020, realizou apenas sete jogos e foi chamado de volta pelo gaúchos.

