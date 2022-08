A previsão do tempo marca um dia com possibilidade de pancadas rápidas de chuva na região de Sete Lagoas nesta sexta-feira (19).

Hoje será parecido com ontem: sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Confira as informações completas:

Temperatura mínima: 15°C

Temperatura máxima: 29°C

Chuva: 5mm – 90%

Vento: ENE – 15km/h

Umidade mínima: 26%

Umidade máxima: 95%

Sol: 06:15h 17:46h

Com climatempo