Confira a programação da FECONEX desta sexta-feira, em Sete Lagoas

Muitas palestras estão programadas nesta sexta-feira (19) durante a primeira FECONEX – Feira da Conexão Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas. Com entradas a partir de R$ 5, o evento localizado no estacionamento da Arena do Jacaré recebeu nessa quinta grande público, superando as expectativas.

Mais de 175 expositores em 90 estandes estão exibindo produtos e serviços durante todo o dia, a partir das 14h até às 22h. Com praça de alimentação, o show da noite ficará por conta de Josi Lopes e Banda.

O SeteLagoas.com.br está com estande e cobertura completa do evento – e, a partir das 19h, em parceria com a Rádio Eldorado, a apresentação de edição especial do Passando a Limpo. Acompanhe!

Veja a programação desta sexta, com ingressos a ser adquiridos AQUI:

INSIGHTS PARA TORNAR SUA GESTÃO DE RH ESTRATÉGICA E COM RESULTADOS EFETIVOS

14:30 ÀS 15:45h

ESPAÇO DE CONEXÃO EMPRESARIAL CALSETE

LÍDIA SOUZA é Administradora, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão Estratégica de Negócios, com mais de 19 anos de experiência em Recursos Humanos com atuação em indústrias, com foco em desenvolvimento de pessoas e programas de melhoria continua. Proprietária da Acreditarh atua como Micro Empreendedora, Consultora, Coach, Palestrante e Terapeuta Holística.

CONHEÇA E VENDA MAIS COM O MAGALU MARKETPLACE

14:30 ÀS 15:45h

AUDITÓRIO SICOOB CREDPIT – TRANSMISSÃO SIMULT. PARA O AUDITÓRIO SEBRAE

ANNE CILENE SILVA, formada em Publicidade e Propaganda. 20 anos de experiência no mundo comercial, sendo 10 em E Commerce, tendo passado pelos principais players do mercado, como: Centauro, Connect Parts, Grupo Onofre, B2W e Dafiti. Atuando há 4 anos como gerente comercial no Magalu Marketplace, vem ajudando pequenas, média e grandes empresas a potencializar suas vendas em ambiente online.

PREVENÇÃO A CRIMES VIRTUAIS – POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

HORÁRIO: 16:00 ÀS 17:00h

ESPAÇO DE CONEXÃO EMPRESARIAL CALSETE

THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA PACHECO é Professor na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais – ACADEPOL, Mestre em Administração Pública. Atualmente, exerce o cargo de Delegado de Polícia na Policia Civil de Minas Gerais com atuação na atividade investigativa por meio do inquérito policial, dentre outros instrumentos processuais penais pertinentes.

CONEXÕES – DIÁLOGOS E PESSOAS NO MUNDO INTERCONECTADO

16:00 ÀS 17:15h

AUDITÓRIO SEBRAE

CORYNTHO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, Administrador de Empresas, Sócio Administrador das Empresas CM7 Comércio Serviços e Importação LTDA e GLOBAL DGMC, vice presidente da Federaminas, Diretor Financeiro do Instituto Espinhaco Biodiversidade Cultura e Desenvolvimento Sócio Ambiental, Membro da ACE Associação Comercial e Empresarial; Rede de Governança e Compliance Brasil; Associativista e Cooperativista.

SOFT SKILLS – FERRAMENTAS QUE ALAVANCAM RESULTADOS

16:15 ÀS 17:30h

AUDITÓRIO SICOOB CREDPIT

GUSTAVO RODRIGUES DE FREITAS, mestrando em Administração no curso de Direção Estratégica de Negócios, Instrutor de Formação Profissional nas unidades curriculares de Gestão no Senac e Senai. Experiência de mais de quinze anos na área comercial bancária.

19/08/22 – COOPERATIVISMO: O MODELO DE ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA DO SÉCULO XXI

17:45 ÀS 19:00h

AUDITÓRIO SICOOB CREDPIT – TRANSMISSÃO SIMULT. PARA O AUDITÓRIO SEBRAE

RITA MUNDIM, Mestre em Administração, Especialista em Ciências Contábeis pela FGV, e em Mercado de Capitais pela UFMG, economista, comentarista econômica da Rádio Itatiaia, professora da Fundação Dom Cabral e Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários (CVM). Colunista econômica do DEFATOONLINE e membro do Conselho Econômico da FIEMG.

PRÉ LANÇAMENTO DO FÓRUM ESTADUAL DA MULHER EMPREENDEDORA – FE ME 2023

19:00 ÀS 20:00h

ESPAÇO DE CONEXÃO EMPRESARIAL CALSETE

SORAYA FONSECA é Administradora e Contadora, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Professora Universitária e Consultora. Atualmente leciona no curso de Administração trabalhando as disciplinas: Negociação e Gestão de Conflitos, Gestão de Pessoas, Comportamento Organizacional. Assessora o Conselho da Mulher Empreendedora em ações sociais atuando junto com a comunidade.

QUER VENDER MAIS? SEJA ORIGINAL!

19:00 ÀS 20:00h

AUDITÓRIO SEBRAE

ANA PAULA CASTRO, Relações Públicas pela UFMG com especialização em Marketing Estratégico. Atualmente, Consultora de Marketing no SEBRAE Minas. Experiência na gestão de projetos integrados de comunicação, marketing e gestão de redes sociais para negócios.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS EXIGIDAS PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO

19:00 ÀS 20:00h

AUDITÓRIO SICOOB CREDPIT

UALISSON PEREZ, Administrador, Supervisor operacional de estágio e aprendizagem do CIEE/MG BH e grande região (Contagem, Betim, Sete Lagoas e Divinópolis).

NA SEQUÊNCIA: BANCO DE OPORTUNIDADES E TALENTOS: Conexão CIEE entre alunos de cursos técnicos e empresas locais para oferta de vagas de estágio.

Com SeteLagoas.com.br