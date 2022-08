Senac em Sete Lagoas contrata Auxiliar Educacional e docentes nas áreas de saúde e gestão

Inscrições devem ser feitas na aba Trabalhe Conosco, no site da instituição

O Senac em Sete Lagoas está com vagas abertas para área administrativa e corpo docente da instituição. Interessados devem se inscrever por meio do site (https://www.mg.senac.br/ paginas/trabalheconosco.aspx). As vagas são extensivas a pessoas com deficiência.

Confira as vagas e os prazos de inscrição:

· Auxiliar Educacional – Inscrições até 21/08

· Instrutor – Cuidador de Idoso – Inscrições até 21/08

· Instrutor – Assistente de Logística/Estoquista – Inscrições até 22/08

No cargo de Instrutor, o profissional irá ministrar aulas e participar dos programas de gestão e qualidade promovidos pela Unidade Senac e outras atividades pedagógicas relacionadas ao cargo. Para se candidatar, é necessário ter formação na área e experiência profissional, além de residir em Sete Lagoas ou ter fácil acesso à cidade.

Já como Auxiliar Educacional, o profissional vai apoiar nas atividades da área pedagógica e acompanhar alunos com deficiência no atendimento das suas necessidades físicas e de aprendizagem, contribuindo para o processo de formação e construção de competências.

Sobre o Senac em Sete Lagoas

A unidade oferece cursos livres na área da Beleza e especializações em MBA​, além do ensino técnico com os cursos em Administração, Segurança do Trabalho e Logística. Outra opção é a modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados.

Serviço:

Vaga para Instrutor em Sete Lagoas

Inscrições: https://www.mg.senac.br/ paginas/trabalheconosco.aspx

Endereço do Senac em Sete Lagoas: Rua José Duarte de Paiva, 775 – Vila Santa Helena

Mais informações: (31) 3779 – 6200