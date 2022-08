Janderson Avelar preside Audiência Pública sobre Conselhos Tutelares e dos seus Profissionais, nesta quinta (18)

Nesta quinta-feira (18) às 18:00 horas, será realizada na Câmara Municipal uma Audiência Pública para tratar as dificuldades dos Conselhos Tutelares e dos seus Profissionais no dia a dia.

A audiência será presidida pelo vereador Janderson Avelar, e contará com participação de representantes do Prefeito, Vereadores, Secretariado, Representantes da Sociedade Civil, Entidades de Classe, Ministério Público, Segurança Pública e demais interessados, para discutir os problemas enfrentados pelos profissionais que atuam como conselheiros tutelares.

Buscar melhorias para os conselhos tutelares é uma premissa de mandato do parlamentar, que luta incansavelmente por este setor. “Precisamos discutir ações urgentes para as casas que abrigam os conselhos tutelares e seus profissionais, ouvir a categoria e buscar soluções para as dificuldades enfrentadas,” ressalta Janderson.

É de suma importância que sejam obtidas informações sobre a realidade em que se encontram os setores I, II e III dos conselhos, considerando a relevância da função de atendimento a crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, bem como atender e aconselhar os pais e responsáveis, aplicando as medidas de proteção pertinentes.

Será discutido também, quais ações o Poder Executivo está tomando para buscar melhorias neste setor. O vereador Janderson Avelar conta com ampla participação da população sete-lagoana, pois trata-se de um assunto de grande relevância.

Ascom/Janderson Avelar