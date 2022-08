Em menos de 24h de campanha do MP Busca, primeiro procurado é preso

Em menos de 24 horas, a campanha do projeto MPMG busca já apresenta resultados: Vítor Reginaldo Rosa, condenado por crime de feminicídio na comarca de Alfenas, foi preso na quarta-feira à noite, por uma equipe da Polícia Militar, no bairro Belvedere I, na cidade de Divinópolis. A equipe da PM recebeu denúncia do paradeiro do condenado após a divulgação do cartaz com fotografias e informações sobre dezesseis pessoas procuradas pela Justiça em razão da prática de crimes no estado de Minas Gerais.

O projeto MPMG Busca consiste em esforço interinstitucional coordenado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (Caocrim), com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão em aberto.

Os alvos foram selecionados mediante consulta aos promotores de Justiça Criminais, que fizeram pedido de apoio para cumprimento de mandados de prisão de condenados ou foragidos considerados prioritários em razão das particularidades locais (repercussão social, gravidade da conduta, reiteração delitiva etc).

Em razão de pedidos realizados por Promotorias de Justiça de Alfenas, Araguari, Belo Horizonte, Buritis, Espinosa, Carmo do Cajuru, Cataguases, Conceição das Alagoas, Frutal, Janaúba, João Pinheiro e Novo Cruzeiro, atualmente são procurados em todo o país, por instituições públicas parceiras do MPMG, dezesseis autores de crimes de estupro, tráfico de drogas, homicídio, feminicídio, furto e roubo.

Denuncie

Quem tiver informações sobre a localização dos procurados pode fazer sua denúncia sigilosa à Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelos telefones 127 e (31) 3330-9504 ou pela página da Ouvidoria no portal do MPMG.

MPMG Busca: procurados (cartaz)

Assessoria de Comunicação Integrada/MPMG