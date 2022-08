Atlético estuda mercado e busca investidor para transformar clube em Sociedade Anônima do Futebol

Uma das formas de amortizar parte da dívida do clube é a venda do shopping Diamond Mall. Em janeiro de 2020, o Atlético vendeu 50,1% do Diamond para a Multiplan por R$ 250 milhões, cerca de R$ 290 milhões com juros. O dinheiro foi investido na construção da Arena MRV. No início do mês, o Galo vendeu o restante dos 49,9% à mesma empresa, por R$ 340 milhões. Desta vez, o montante servirá para diminuir as dívidas.