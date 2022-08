Copa do Brasil, Libertadores, rebaixamento e algoz: relembre histórias entre Cruzeiro e Grêmio

Copa do Brasil

Cruzeiro e Grêmio são os maiores campeões da Copa do Brasil, com seis e cinco títulos, respectivamente. O Grêmio foi o primeiro vencedor do torneio, em 1989. Já o Cruzeiro, começou sua trajetória vencedora na competição justamente contra o tricolor, quando venceu os gaúchos na final de 1993, com gol aos 46 minutos do segundo tempo.

Os times voltaram a se enfrentar pelo torneio em outras duas ocasiões. Em 2016, o Grêmio eliminou o Cruzeiro na semifinal e conquistou o título vencendo a final contra o Atlético, se tornando, até então, o maior campeão da competição. A Raposa deu o troco em 2017, também na semifinal, e também rumo ao título, empatando em número de taças com o tricolor. Em 2018, o Cruzeiro conquistou o bicampeonato e ultrapassou o Grêmio, se tornando o maior vencedor da Copa do Brasil.

Libertadores

Os dois times também já se enfrentaram em seis oportunidades pela Copa Libertadores. Em 1997, os times se enfrentaram na fase de grupos, com uma vitória pra cada lado. Nas quartas de final daquele mesmo ano, os times voltaram a se enfrentar, com o time celeste se dando melhor, vencendo o confronto, no agregado, por 3 a 2. Na ocasião, o Cruzeiro acabou como campeão daquela edição do torneio.

Em 2009, eles se encontraram na semifinal da competição. Com uma vitória no Mineirão e um empate no Olímpico, o Cruzeiro garantiu a vaga na final, mas acabou ficando sem a taça.

Rebaixamento

Em 2019, o Cruzeiro sonhava em escapar da queda para a Série B, mas precisava vencer o tricolor, na Arena, na penúltima rodada, o que não ocorreu. Vitória por 2 a 0 do Grêmio, e o sonho cruzeirense praticamente foi cessado, com o primeiro rebaixamento de sua história sendo decretado na rodada seguinte.