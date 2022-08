Feconex movimenta Sete Lagoas. Rádio Eldorado e Rede Promove marcam presença com stands

A Rede de Ensino Promove e a Rede Eldorado de Comunicação participam da 1ª Feira da Indústria Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex), aberta na noite desta quarta-feira, 17 de agosto. Neste primeiro dia o evento recebeu autoridades, convidados e empresários que puderam conhecer de perto a mega estrutura montada no estacionamento da Arena do Jacaré. Kathleen Nascimento, Secretária Adjunta de Desenvolvimento Econômico, representou o Estado na abertura do evento, destacando a importância de ações como esta para o desenvolvimento de Minas Gerais.

A Feconex ocupa uma área de mais de 5 mil metros quadrados, formada por mais de 160 stands, área de alimentação e palco para shows. A cadeia produtiva de Sete Lagoas encontrou o ambiente ideal para expandir negócios e fortalecer relacionamentos. “São mais de 150 ramos de atividades expondo projetos, produtos e serviços. A intenção é mostrar tudo que Sete Lagoas tem de bom e de melhor e as expectativas são altamente positivas”, comentou Gabriel Ferrari, vice-presidente do Grupo Uai.

A feira também tem uma grade de palestras gratuitas com grandes especialistas do mundo dos negócios e das finanças. Nesta quinta-feira, 18, e na sexta-feira, 19, a Feconex começa às 14h e vai até às 22h. No sábado, 20, a programação é de 10h às 20h. “Nossa expectativa é conseguir movimentar o mercado, gerar lucro para empresas e movimentar a cadeia produtiva. Estamos muito orgulhosos, já podemos prever que a Feconex ficará marcada no calendário de Sete Lagoas”, declarou Geraldir Alves, presidente da CDL.

Uma das palestras, voltada para empresários, empreendedores e investidores, é com o prefeito Duílio de Castro, na sexta-feira, às 17h. Na oportunidade, o chefe do Executivo Municipal vai apresentar as potencialidades econômicas e turísticas da cidade, além de dados estatísticos e as ações da Prefeitura no fomento a novos negócios. “Queremos ser cada vez mais uma cidade amiga do empreendedor, reduzindo a burocracia e incentivando a abertura de mais empresas, gerando emprego e renda para a população”, destaca o prefeito.

Para Álvaro Vilaça, Diretor de Programação da Rede Eldorado de Comunicação, a Feconex é uma ótima oportunidade para interagirmos com os diversos setores do comércio, da indústria e da prestação de serviços de Sete Lagoas. “A cidade tem um potencial de negócios enorme e esse tipo de evento facilita essa aproximação de todos os setores. A Rede Eldorado de Comunicação e a Rede de Ensino Promove sentem-se honradas de participarem deste importante momentos para o presente e o futuro de Sete Lagoas”, disse.

Márcio Portilho, Diretor Geral da Rede de Ensino Promove e da Rede Eldorado de Comunicação, parabeniza os organizadores da primeira Feconex, “Um evento maravilhoso, muito bem organizado, que mostra o potencial dos organizadores por ter uma adesão tão grande do empresariado Sete-lagoano. Estamos muito felizes em participar deste evento e poder contribuir com esse momento, que vai perdurar por muitos anos e temos certeza que será um marco, para o desenvolvimento da nossa cidade”, comentou.