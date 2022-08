Polícia Civil reabre licitação para reforma da Delegacia Regional em Sete Lagoas

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informa de forma ampla e irrestrita que foi autorizada a Reabertura de Licitação na modalidade tomada de preço 1511189 000187/2022 – Prestação de serviços de elaboração de projetos e execução de serviços de engenharia destinados à reforma e adequação dos ambientes internos e externos da Delegacia de Regional de Sete Lagoas, sito a R. Rui Barbosa, 157 – Santa Helena, Sete Lagoas – MG.

A sessão de licitação de Tomada de Preço será no dia 19 de setembro de 2022, às 09:00 h.

O Edital de chamamento será publicado na impressa oficial para ampla de divulgação, com indicação do local, mas desde já está autorizado com dia agendado. Será a segunda sessão de chamamento, que está agendada para o dia 19/09/22 às 09:00, visto que na primeira sessão não apareceu interessados e foi então declarada deserta a sessão naquela oportunidade.

È necessário que os interessados se habilitem, sob pena de os recursos já reservados serem realocados para outras despesas que não a reforma do prédio da Regional de Sete Lagoas.

Ascom/ Polícia Civil