Dia D de vacinação contra a Covid para crianças e adolescentes será em 18 escolas da cidade

O dia 27 de agosto será especial para a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas. A Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – e com apoio da Secretaria Municipal de Educação, vai promover o Dia D no dia 27 de agosto, sábado, para imunizar crianças a adolescentes de 4 a 17 anos. Os postos serão instalados em 18 escolas entre municipais, estaduais e particulares (confira locais no www.setelagoas.mg.gov.br ). A vacinação será de 9h às 15h e os alunos devem comparecer aos locais acompanhados dos pais ou de um responsável.

Segue a imunização contra a Covid em crianças de 4 anos de idade. Para esta idade a indicação é da vacina Coronavac e as doses são limitadas devido à baixa remessa enviada pelo Ministério da Saúde. De 08h às 16h, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. De 08h às 18h30, nas UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos:Identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão do SUS e CPF.

Também continuam disponíveis a 4ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) em pessoas a partir de 40 anos e também a 3ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Janssen) em pessoas a partir de 18 anos, nas mesmas 19 salas de vacinação. Documentos: identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. Todas as demais doses para pessoas a partir de 5 anos seguem sendo aplicadas também nesses locais.

Vacinação BCG

A campanha de vacinação da BCG também continua, mas em unidades de saúde específicas. O rodízio está sendo necessário devido à redução de remessas do imunizante, que previne a tuberculose, pelo Ministério da Saúde. O revezamento ficou da seguinte forma: segunda-feira: CS Santo Antônio; terça-feira: CS São João; quarta-feira: CS Santa Luzia / UBS Belo Vale; quinta-feira: CS Várzea; e sexta-feira: ESF CDI / UBS Nossa Senhora das Graças. Horário de 9h às 15h. O público-alvo são bebês e crianças até 5 anos de idade que ainda não receberam o imunizante, que deve ser aplicado preferencialmente logo ao nascer.

Poliomielite e Multivacinação

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças menores de cinco anos de idade e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Crianças e do Adolescentes (menores de 15 anos de idade) tem início na próxima segunda-feira, 8 de agosto, e vai até 9 de setembro, de 08h às 16h30, com o Dia D sendo realizado em 20 de agosto, nas 19 salas de vacinação do município, de 08h às 17h.

Meningo C

A partir da próxima terça-feira, 9 de agosto, trabalhadores da saúde a partir de 50 anos já podem se vacinar contra a Meningo C. Este imunizante ajuda a proteger contra o tipo C da doença meningocócica, que pode evoluir para meningite e outras doenças graves causadas pelas bactérias meningocócicas. Locais de 08h às 16h: ESF: Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II. UBS: Orozimbo Macedo e N.S. das Graças. CS: Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. Locais de 08h às 18h30: UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos: identidade com foto, CPF e comprovante que trabalha na saúde. É obrigatório o uso de máscara nas unidades de saúde.