É oficial, o Craques da Bola agora é Saudali

A maior festa do futebol amador de Minas Gerais conta também com novos parceiros como, Guzel Brasil, Laby Sport e Bendita Cânfora.

De 09 a 11 de setembro, a Arena do Macuco em Ponte Nova vai ferver com o retorno do Craques da Bola na cidade. Na ocasião os apaixonados pelo futebol raiz terão a oportunidade de assistirem mais uma edição da maior festa do futebol amador de Minas Gerais, e agora com uma super novidade, a parceria da gigante mineira do ramo alimentício, Saudali. Mas as novidades não param por aí, a Guzel Brasil a partir de então os uniformes oficiais do evento, as marcas Laby Sport e Bendita Cânfora que também chegam para engrossar nosso incentivo ao esporte, além é claro da permanência das parcerias de sucesso entre o Craques da Bola Saudali e Coca Cola, Powerade, Bet Certo, Bolas Trivela e Distribuidora Dispel.

Além dos dez confrontos que se dividirão entre sábado e domingo, na sexta-feira (09), a abertura do evento contará com atrações surpresas e que proporcionarão aos presentes muita diversão e entretenimento com shows incríveis, espaços gastronômicos e de convivência no estádio.

Em breve divulgaremos toda a programação dos jogos pAra que as torcidas se programem e valorizem os embates de seus clubes do coração. Enquanto isso, conheçam as novas marcas parceiras do Craques da Bola Saudali, a maior festa do futebol amador de Minas Gerais.

Saudali

A Saudali é uma empresa mineira, com 22 anos de experiência no mercado alimentício. Está localizada no Vale do Piranga, região pólo de incentivo à suinocultura. Atualmente, emprega cerca 1800 trabalhadores diretamente e, indiretamente, é responsável pelo sustento cerca de 5 mil famílias, entre colaboradores, fornecedores e prestadores de serviços.

O mix Saudali possui mais de 230 produtos suínos, entre cortes defumados, embutidos, in natura e especiais temperados. Há 2 anos, incrementou seu portfólio com os produtos Filé de Tilápia e Hamburguer. Presente em mais de 20 estados brasileiros, a Saudali exporta seus produtos para países da África, Ásia, Leste Europeu e América Latina.

Como parte de sua Responsabilidade Social, a Saudali é apoiadora do esporte e acredita que a prática esportiva pode mudar vidas. Entre suas ações, é co-promotora de campeonatos municipais e regiões de futebol amador, além de engajar crianças e adolescentes através do projeto Atleta Saudali, voltado para o atletismo.

Guzel Brasil A empresa GUSEL Uniformes e Brindes foi fundada em 2007 e iniciou suas atividades produzindo camisetas de malha. Atualmente também fabricamos uniformes esportivos, brindes personalizados, bandeiras e painéis, além de prestar

serviços de impressão de papéis sublimáticos, prensagem e calandragem de tecidos. Com maquinário moderno e mão de obra especializada estamos preparados para atender os clientes de maneira

diferenciada, com produtos de primeira linha e rigoroso controle de qualidade e cumprimento de prazos. Atendemos organizações, pessoas físicas e estudantes, que ao adquirirem produtos com a marca Gusel recebem a

qualidade, o atendimento e a satisfação que merecem, com a missão de oferecer ao mercado, soluções em brindes, uniformes esportivos e sublimação. Bendita Cânfora O Bendita Cânfora é o companheiro fiel de muitos atletas na hora de realizar suas atividades. É também um grande aliado do seu bem estar, proporcionando relaxamento, frescor e alívio da sensação de cansaço diário do pescoço, costas, braços, mãos, pernas e pés. Com ele você consegue ativar sua musculatura antes da prática de exercícios físicos, através de sua aplicação super fácil: Basta aplicar na pele massageando suavemente. Parece até mágica, né!? Bendita Cânfora com você em qualquer momento! Laby

A mais completa linha de cuidados e proteção para seus lábios, livres de parabenos, não realiza testes em animais e faz participa do EuReciclo, programa que ajuda a desenvolver a cadeia de reciclagem.

Da Redação