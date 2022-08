Dia D: Vacinação contra a Poliomielite no Shopping Sete Lagoas

Imunização de crianças menores de 5 anos

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e os Rotary Clubs de Sete Lagoas (Boa Vista, Mucuri e Serra), o Shopping Sete Lagoas promove neste sábado (20), o Dia D, com vacinação contra a poliomielite.

A vacinação tem como objetivo imunizar as crianças menores de 5 anos e será realizada das 13h às 21h, ao lado da Via Laser.

O atendimento será feito por ordem de chegada e é indispensável que a criança esteja acompanhada pelos pais e/ou responsável maior de idade, além de apresentar o cartão de vacinação.

É obrigatório o uso de máscara dentro do espaço de vacinação.

A Poliomielite

A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa e aguda que pode infectar crianças e adultos através do contato com fezes, secreções eliminadas pela boca, objetos, alimentos ou água contaminada com fezes de doentes ou portadores.

Ainda presente em diversos países, desde 1994, o vírus da poliomielite já não está mais em circulação no Brasil. Para manter essa barreira de proteção, é fundamental que as famílias levem seus filhos para vacinar e cumprir corretamente o Calendário Nacional e Vacinação previsto no Programa Nacional de Imunizações.

A vacinação é a única forma de prevenir a doença, sendo:

VIP (Vacina Inativa Poliomielite): 03 doses – aos 02, 04 e 06 meses de idade.

03 doses – aos 02, 04 e 06 meses de idade. VOP (Vacina Oral Poliomielite – gotinha): 02 reforços – aos 15 meses e 4 anos de idade.

Os sintomas variam conforme as formas de manifestação da doença, desde a ausência de sinais até sintomas neurológicos mais graves, tais como:

Febre;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Dor de garganta e no corpo;

Vômitos;

Diarreia;

Constipação (prisão de ventre);

Espasmos;

Rigidez na nuca;

Meningite.

Na forma grave ou paralítica da doença, os seguintes sintomas podem aparecer:

Instalação súbita de deficiência motora, acompanhada de febre;

Assimetria acometendo, a musculatura dos membros, com mais frequência os inferiores;

Sensibilidade conservada;

Flacidez muscular com diminuição ou suspensão de reflexos profundos na área paralisada;

Persistência de paralisia residual (sequela) após 60 dias do início da doença.

O diagnóstico deve ser considerado sempre que houver paralisia flácida de surgimento sem motivo aparente, com diminuição ou suspensão de reflexos em menores de 15 anos.

Tratamento

Não há um tratamento específico para a poliomielite, entretanto, todos os casos suspeitos de Paralisia Flácida Aguda (PFA) devem ser hospitalizados para receber o tratamento de suporte de acordo com os sinais e sintomas apresentados.

Fonte: Rotary Imagem Pública Brasil