Reforma da Estação Ferroviária de Matozinhos eleva ICMS Cultural do município

O índice saltou de 4,2 para 17,2, o que representa mais repasses para a preservação patrimonial e cultural

A inauguração pela VLI – administradora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) – da Estação de Memórias de Matozinhos completamente reformada, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 26 de março deste ano, foi fundamental para que a pontuação do município no Programa ICMS Patrimônio Cultural de 2022 chegasse 17,2, um crescimento de 13 pontos em comparação com a nota anterior, de 4,2.

A iniciativa da companhia faz parte do Programa Estação de Memórias, que nos últimos anos recebeu mais de R$ 10 milhões para a reforma de seis ativos. Desta forma, para assegurar a manutenção dos imóveis que não integram a operação de trens de carga, é feita neles uma reforma geral, adequando sistemas elétrico e hidrossanitário às normas vigentes, troca de piso, telhado e outros. Os projetos são desenvolvidos em conjunto com o poder público, que também participa da definição das ações a serem desenvolvidas para recuperar a funcionalidade da edificação para a sociedade depois que o imóvel for cedido. Em Matozinhos, a Estação é utilizada pela Secretaria Municipal de Cultura.

O objetivo do programa da VLI é preservar a história da ferrovia, que faz parte do patrimônio material e imaterial dos municípios, bem como criar espaços para que as novas gerações conheçam a memória ferroviária. Em Matozinhos, o imóvel inaugurado em 1895 é remanescente da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil e resguarda a transição de um passado imperial para o regime republicano no país. Ele também exerceu importante papel na construção da capital de Minas Gerais, sendo na época, uma das principais vias de transporte de cargas em geral e passageiros.

O bom desempenho é medido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), que encaminhará a pontuação definitiva em novembro para a Fundação João Pinheiro, instituição responsável por calcular os valores que as prefeituras irão receber do Governo de Minas. Com o impulso na preservação patrimonial e cultural, o município de Matozinhos terá mais verbas para manter ainda mais preservada a memória cultural e ferroviária. Os repasses devem ser feitos pelo governo estadual ao longo do ano de 2023.

Sobre a VLI

A VLI tem o compromisso de apoiar a transformação da logística no país, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES). Eleita em 2020 e 2021 a empresa mais inovadora do país na categoria “Logística e Transportes” pelo Prêmio Valor Inovação, a VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

grupo bcw brasil