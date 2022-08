Prefeitura de Sete Lagoas terá várias orientações e serviços para público da Feconex

De 18 a 20 de agosto, a Prefeitura de Sete Lagoas terá um stand na Feconex – Feira de Negócios de Sete Lagoas, no estacionamento da Arena do Jacaré. Durante os três dias, o espaço terá programação com uma série de serviços e tira-dúvidas para o público participante, majoritariamente composto por empresários, empreendedores e industriários da cidade.

Servidores do Município de setores como Procon, Vigilância Sanitária, SAAE, Sala Mineira do Empreendedor, Central do Contribuinte, Licitações e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) receberão o público do evento em um stand de 16 metros quadrados, ao lado da Praça de Alimentação. Além disso, a Codesel terá stand próprio onde exibirá seus serviços.

“Tenho certeza de que esse evento estará marcado na história de Sete Lagoas. A Prefeitura terá participação especial na feira, com serviços e orientações relacionados a licenciamentos ambientais, alvarás de funcionamento, como participar de licitações do Município, dicas para atender às exigências da Vigilância Sanitária, direitos do consumidor, além de serviços de saúde e distribuição de água e mudas. Será um marco para nossa cidade. Prestigie!”, convida o secretário da Semadetur, Edmundo Diniz. Confira vídeio no instagram da Prefeitura @prefeituradesetelagoas

Confira a programação do stand:

Quarta, 18h: abertura dos portões e rolê pela feira. 19h: Solenidade seguida de show com banda

Quinta, 14h às 18h: stand com Procon, Vigilância Sanitária, SAAE e Semadetur

Sexta, 14h às 18h: stand com Sala Mineira do Empreendedor, Cecon, SAAE e Semadetur

Sexta, 17h: palestra com prefeito Duílio de Castro

Sábado, 10h às 13h: stand com Saúde, Licitação e Semadetur

Sábado, 13h às 18h: stand com Semadetur