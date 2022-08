Vacinação gratuita de cães com a polivalente V8 será realizada em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas é parceira da Campanha de Vacinação Canina Polivalente (V8), que será realizada entre os dias 24 e 27 de agosto em quatro pontos estratégicos da cidade. A iniciativa foi idealizada pelo vereador Ismael Soares e será realizada pelo Grupo Samarco e a ONG Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais. A vacinação é gratuita.

A vacina V8 é um imunizante para cães que previne contra oito doenças diferentes, por isso leva esse nome. Também chamada de vacina polivalente ou óctupla, protegida contra zoonoses (transferidas dos animais para as pessoas) e doenças que podem ser fatais. O imunizante disponibilizado é importado e garante proteção contra: Adenovirose 2, Cinomose (CDV), Parvovirose, Coronavirose, Parainfluenza canina, Hepatite Infecciosa Canina e Leptospirose canina.

Cães acima de 45 dias de idade já podem ser vacinados. Não poderão receber as doses cadelas prenhas ou que estiverem amamentando, cães debilitados ou que estiverem em tratamento com antibióticos ou anti-inflamatórios. O tutor que vai levar os animais nos locais deve ser maior de 18 anos, ter documento de identidade com foto, usar máscara e levar saquinho plástico para coletar fezes. Os cachorros também devem ser mantidos em guias.

A campanha será realizada em pontos muito bem localizados dos bairros Cidade de Deus, Itapuã, Nova Cidade e São Francisco. Haverá uma pausa de uma hora entre 12h e 13h para o almoço das equipes de trabalho. A vacinação estará sujeita à disponibilidade de doses diárias. O tutor deve ficar atento aos horários e locais abaixo:

Quarta-feira, 24, 8h às 17h

Escola Municipal Juca Dias

Av. Prefeito Euro Andrade, 241 – Cidade de Deus

Quinta-feira, 25, 8h às 17h

Escola Municipal Doutor Enízio Antônio Viana

Rua Pintassilgo, 1491 – Itapuã

Sexta-feira, 26, 8h às 17h

Igreja São Francisco

Rua Itaipu, 53 – São Francisco

Sábado, 27, 8h às 12h

Ginásio Vinício Dias de Avelar

Av. José Sérvulo Soalheiro, S/N – Nova Cidade