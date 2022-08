Incêndio destrói depósito de posto de combustíveis no bairro de Lourdes, em BH

Um incêndio em um posto de combustível, localizado na avenida Bias Fortes, esquina com rua Aimorés, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de BH, mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (16). De acordo com os militares, o fogo começou em um escritório do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.