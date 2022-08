Últimos dias para inscrições de Minas Gerais no Programa Centelha 2

Interessados poderão se inscrever até o dia 25 de agosto; projetos selecionados receberão mais de R$ 66 mil em subvenção econômica e R$ 26 mil em bolsas de apoio técnico.

Estimular e fomentar a cultura empreendedora no Brasil, além de incentivar a inovação, é um dos principais objetivos do Programa Centelha 2, que segue com inscrições abertas em Minas Gerais. A iniciativa oferecerá recursos financeiros, capacitação e suporte para até 25 selecionados, que receberão mais de R$ 66 mil em subvenção econômica e R$ 26 mil em bolsas de apoio técnico. As inscrições seguirão abertas até às 18h do dia 25 de agosto de 2022.

O Programa é uma chamada pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), e Fundação CERTI, sendo executado em Minas Gerais pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

“O Centelha 2 é mais uma iniciativa em parceria com a Finep, a qual aderimos com muito entusiasmo, já que tivemos resultados muito positivos na primeira edição. Estamos muito felizes com a renovação dessa parceria, que certamente renderá inovações importantes para o Estado de Minas Gerais e para todo o país”, comenta Paulo Beirão, presidente da Fapemig.

Em sua primeira edição, o Programa Centelha contou com mais de 15 mil ideias submetidas nacionalmente e mais de mil municípios envolvidos. Somente no Estado de Minas Gerais, foram 1.486 empreendedores capacitados, 523 ideias submetidas e 14 startups apoiadas. Neste ano, o Programa Centelha 2 acontecerá em 25 Estados e no Distrito Federal.

Para mais informações sobre o edital, o cronograma e todas as informações para submissão, acesse https://programacentelha.com.br/mg/.

