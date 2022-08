América vai apresentar novo reforço no Mercado Central

Novo reforço do América, o meia argentino Emmanuel Martinez será apresentado nesta terça-feira (16). E o local escolhido foi bastante peculiar. Nada do CT Lanna Drumond ou Independência: será às 10h30, no espaço 2 do estacionamento do Mercado Central de Belo Horizonte.

Em seu site, o América explicou o motivo de ter escolhido um dos principais pontos turísticos da cidade: o primeiro campo gramado de Minas Gerais foi construído onde hoje está localizado o Mercado Central. O estádio pertencia ao clube e foi palco de grandes jogos do Campeonato Mineiro – inclusive o decacampeonato.

“Nessa mistura que envolve o passado tradicional do América e um presente promissor, o reforço argentino será convidado para conhecer um pouco de Minas Gerais e Belo Horizonte, em um local com iguarias e a famosa comida mineira, resgatando as histórias do Coelhão. Emmanuel Martinez será apresentado no dia 16 de agosto, às 10h30, no Espaço 2 do estacionamento do Mercado Central. Esperamos a presença da Nação Americana!”, disse o América em nota oficial.

Hoje em Dia