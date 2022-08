Prefeitura de Sete Lagoas inaugura letreiro e nova fonte luminosa da Lagoa Paulino

Além de luzes e cores, não faltaram boa música e gastronomia na Praça da Feirinha e na Ilha

O principal cartão postal de Sete Lagoas, a Lagoa Paulino, literalmente brilhou na ultima sexta-feira, 12 de agosto. O evento de inauguração do letreiro e nova fonte luminosa da Lagoa Paulino contou com a participação do prefeito Duilio de Castro, vereadores, servidores públicos, representantes de entidades parceiras do Município como Sebrae, Grupo Uai de Hotéis, ACI, CDL, entre outros e, claro, centenas de pessoas que assistiram à inauguração do letreiro com a marca da cidade “Viva Sete Lagoas”, eleito por votação popular em 2020, e ainda a nova fonte luminosa, com oito jatos e luzes de led que mudam de cor.

Representando a OAB de Sete Lagoas, a vice-presidente Dayanne Giacomini não escondia a ansiedade pelo funcionamento da fonte Luminosa. “Para a cidade é de suma importância, a gente embeleza nosso município. Tenho certeza que isso valoriza ainda mais a cidade e atrai turista. O turismo auxilia no crescimento de Sete Lagoas”.

Foram quase dois meses para fabricação, montagem e instalação da fonte luminosa e letreiro, em um procedimento que envolveu mais de dez pessoas. “Esta fonte chama a atenção pelo tamanho, bem robusta, vai dar um ar bem diferente para a lagoa. Além de sua beleza estética, ela fará com que a lagoa seja melhor oxigenada, dando mais qualidade de vida aos peixes também”, destacou Tiago Santos, engenheiro da Fontana Fonte Luminosa, responsável pela obra.

O prefeito Duílio de Castro acompanhou a cerimônia do início ao fim. “É um momento histórico. Estamos saindo de uma cidade bonita e maravilhosa para uma cidade definitivamente turística. É isso o que queremos, uma cidade pujante, para cima. Podem vir conhecer. Sete Lagoas é muito acolhedora”, ressaltou o chefe do Executivo.

O principal objetivo é atrair a atenção da população e turistas para campanhas como, por exemplo, Outubro Rosa e Novembro Azul, com a cor da iluminação programável toda vez que ocorrerem campanhas de conscientização. Além de luzes e cores, não faltaram boa música e gastronomia. Por isso, a banda Canto Livre e a dupla sertaneja Carine & Juliano se apresentaram na Praça Dom Carmelo Mota e na Ilha do Milito, respectivamente.

Saiba mais sobre a marca

Durante o lançamento oficial da marca, em novembro de 2021, tanto o gestor local do Sebrae Alysson Almeida quanto o então presidente do Grupo Uai arísio França Jr destacaram a importância da parceria entre o município e as diversas entidades para fomentar o turismo local, passando pela construção de uma marca forte. “O apoio a essa marca é importante, pois assim conseguimos fomentar nossa economia e realizar o trabalho do Sebrae, que é o desenvolvimento local”, disse Alysson Almeida. “A marca representa a própria essência do Grupo UAI, que é a cooperação. Foi um processo iniciado em novembro de 2019 com os primeiros estudos e teve o envolvimento de várias entidades e grupos da cidade, de vários setores. Todos participaram dessa construção”, reforçou Arísio, na ocasião.

Saiba mais sobre o letreiro

A marca da cidade instalada na Lagoa Paulino possui 18 metros de comprimento por 2 metros de largura e 3,2 metros de altura. São oito holofotes externos, além da iluminação interna da marca e de cada letra, todas com mudanças de cores programadas. A balsa que suporta o letreiro é fixada por meio de dez tambores de concreto e sua base é de aço carbono revestido com ACM, um tipo de alumínio. Devido à posição do letreiro em relação à fonte luminosa, o espaço fica ideal para selfies, completando a imagem com a Serra de Santa Helena ao fundo.

Saiba mais sobre a fonte

Já a fonte luminosa é constituída de oito jatos de alta pressão, localizada no ponto onde antes havia a fonte antiga. A iluminação da fonte também é um show à parte, com mudança programada de cores.