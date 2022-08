WhatsApp: entenda os benefícios da nova função que permite o uso de um celular secundário

CEO da Huggy conta que essa não será a última novidade

Recentemente, o WhatsApp anunciou que irá permitir a sincronização das conversas entre dois dispositivos móveis em tempo real, ou seja, poderão mandar e receber mensagens em dois celulares. Essa nova versão traz um suporte, onde o usuário pode cadastrar outro celular como secundário, sem precisar de uma conexão ativa com a internet, como é o caso do WhatsApp Web.

Segundo Diego Freire, CEO da Huggy, plataforma de atendimento digital, essa novidade terá como principal benefício a simplicidade para empresas e negócios que utilizam o canal para se comunicar com fornecedores, clientes que possuem chatbots.

“Ou seja, os empreendedores poderão ter uma outra conexão daquele mesmo WhatsApp, o que facilita na hora de resolver alguma demanda. Ou seja, se por um dos celulares não for possível, dá para acessar pelo outro”, explica Freire.

E não para por aí, de acordo com Freire, a Meta ainda está com um outro projeto para o canal, no qual o WhatsApp Business contará com uma versão “premium” paga, com mais ferramentas, entre elas, a possibilidade de liberar até 10 dispositivos para cada número, podendo ser usado em computadores, celulares e tablets.

Essa estratégia vem sendo usada por grandes empresas, como o Telegram, Youtube e até mesmo a Netflix. Ela consiste em possibilitar uma versão paga de um aplicativo gratuito, com mais ferramentas, e dar uma versão gratuita ou “mais em conta”, para plataformas pagas, com recursos limitados.

“Com a economia instável e a tecnologia em pleno avanço, a maioria dos grandes negócios presentes nas redes sociais e na internet estão criando possibilidades para diversos públicos, dando ao consumidor o poder de escolha para decidir o que mais te agrada e o que se encaixa com a sua realidade. Democratizando, na medida do possível, as ferramentas mais usadas nos dias de hoje”, finaliza o CEO.

Sobre a Huggy

Criada em 2015, a Huggy tem o propósito de otimizar os relacionamentos entre organizações e consumidores, por meio do atendimento digital. Esse conceito é relativamente novo e surgiu para atender as necessidades do consumidor 4.0, que é conquistado não apenas com o produto e sim com a experiência de atendimento. A empresa conta com mais de 1,5 mil clientes ativos, conecta por dia mais de 12 mil operadores, efetuou mais de 100 milhões de atendimentos e processou mais de 2 bilhões de mensagens.

Pauta sugerida por Giovanna Rebelo